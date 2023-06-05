«Потеря Кавказа только усилит РФ». Путин четко понимает, сколько лет ему нужно, чтобы украинский народ исчез — интервью NV с Портниковым 5 июня, 10:51 NV Премиум Политолог и публицист Виталий Портников (Фото:Киевский Форум по безопасности)

Политолог и публицист Виталий Портников в интервью Radio NV рассказал, почему повстанцы могут сжечь все провинции в России, но для Кремля это ничего не изменит, а также о четком понимании диктатором Путиным, сколько лет ему нужно, чтобы украинский народ исчез с собственных земель, и как противодействовать такой агрессии.

— Прочитал вашу новую колонку в издании Збруч. Центральный поэтический образ — самое старое дерево в Белгородской области, дуб, которому более 500 лет. Местные его называют Панским. Он многое видел и сейчас он видит то, что вы называете определенным политическим анекдотом, я процитирую: «Люди, которые называют себя русскими националистами, прорываются на древние украинские земли, чтобы освободить от Путина украинцев, которые считают себя русскими». Я хочу в контексте этой операции в Белгородской области спросить вас: можно ли уже сейчас оценить тот эффект, который имеют эти рейды внутри России?

Видео дня

— Нам трудно каким-то образом осознавать российские общественные настроения, потому что они могут колебаться. И это совершенно очевидно.

Конечно, любой военный режим на территории Российской Федерации всегда приводит к тому, что население требует от власти более жестких, более решительных действий в отношении враждебного государства. И мы это слышали в этих видеоматериалах, которые появляются из самого Шебекино, когда одна из жительниц этого города говорит о том, что российское правительство должно отодвинуть линию фронта от Шебекино.

А губернатор Белгородской области Гладков говорит, что для того, чтобы Шебекино и другие города области были в безопасности, нужно присоединить к Белгородской области Харьковскую область Украины. Я думаю, кстати, это был один из политических планов президента Российской Федерации Владимира Путина на момент 24 февраля 2022 года.

Мы же помним, что оккупанты готовились и к так называемому референдуму на территории Харьковской области, чтобы эта украинская область также была объявлена субъектом Российской Федерации.