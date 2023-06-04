В Госдуме РФ заговорили о провале Путина в Украине

4 июня, 06:48
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Путин (Фото:Sputnik/Гавриил Григоров/Кремль через REUTERS)

Путин (Фото:Sputnik/Гавриил Григоров/Кремль через REUTERS)

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками, член партии Единая Россия Константин Затулин констатировал провал так называемой «сво».

Об этом пишет The Moscow Times.

По его словам, РФ не удалось достичь ни одной из целей, которые поставил российский диктатор Владимир Путин во время вторжения в Украину.

Официально было заявлено, что Россия собирается добиться «денацификации, демилитаризации и нейтралитета Украины», а также «защитить» жителей Донбасса, напомнил депутат.

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«По какому из этих пунктов мы достигли результата? Ни по одному. Более того, некоторые из них перестали иметь какой-либо смысл. Например, нейтралитет Украины. Какой смысл имеет выдвижение этого требования? Никакого на данный момент. Она не будет нейтральной, если останется существовать», — заявил Затулин.

Он считает, что при текущей поддержке Запада России не удастся захватить Украину, чтобы что-то с этим сделать.

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«Вопрос — останется ли Украина под руководством Зеленского или его преемников существовать по итогам всего происходящего или нет? Останется, потому что сил для того, чтобы это преодолеть, при той поддержке, которая им оказывается, — на самом деле не хватает», — уточнил Затулин.

Он отметил, что хотя руководство России и не высказывается на эту тему, оно «дает понять», что осознает сложившуюся ситуацию.

Редактор: Дарья Харченко

Теги:   Владимир Путин Госдума Госдума РФ Война в Украине

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