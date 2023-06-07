«Все должно работать как оркестр». Генерал Петреус — о стратегии контрнаступления, ее проблемных местах и своих операциях в Ираке и Афганистане 7 июня, 07:22 NV Премиум Генерал Дэвид Петреус командовал войсками НАТО в Афганистане и руководил американской военной операцией в Ираке. Отойдя от оперативного командования, некоторое время возглавлял ЦРУ. (Фото:AP / Jae C. Хонг)

Дэвид Петреус, ранее возглавлявший ЦРУ и Центральное Командование Вооруженных сил США, предлагает свою стратегию для украинского контрнаступления, вспоминает военные кампании, которыми руководил сам, и утверждает: Украина победит.

С Дэвидом Петреусом, четырехзвездным американским генералом, в прошлом — главой ЦРУ и руководителем Центрального Командования Вооруженных сил США, NV встречается в American University Kyiv. Здесь американец, который сегодня является председателем правления фонда The KKR Global Institute, управляющего активами в примерно $500 млрд, встречается со студентами и слушателями университета. И во время своего выступления он говорит не только о войне, но и о мире, в частности, как Украине, выиграв войну, не проиграть мир и стать страной, интересной для инвесторов со всего мира.

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Также генерал отмечает, что много говорит о мире, потому что не сомневается — украинская армия способна победить в этой войне и обеспечить основу для развития Украины.

Воспользовавшись случаем, NV взял у Петреуса интервью.

— Каковы ожидания западных союзников относительно времени, темпов и возможностей украинского контрнаступления этим летом?