«Эта война должна прекратиться». Израиль не позволит России использовать его для обхода санкций Запада — МИД 14 марта, 14:00 Цей матеріал також доступний українською Яир Лапид (Фото:Menahem Kahana/Pool via REUTERS)

Министр иностранных дел Израиля Яир Лапид заявил, что Израиль не позволит России использовать его для обхода экономических санкций, введенных против нее США и странами Запада.

Об этом сообщает Newsru.co.il.

По словам Лапида, возглавляемое им ведомство координирует работу по выработке позиции касательно санкций, однако в нее вовлечены также Банк Израиля, министерство финансов, министерство экономики, управление аэропортов, министерство энергетики и другие структуры.

«Эта война должна прекратиться. Европа знала немало войн, и единственное, что они несут, это страдания. В последние годы в Европе царил мир, принесший невиданное ранее процветание», — сказал он.

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Министр заявил, что Израиль сделает все, что в его силах, чтобы помочь в достижении прекращения огня и восстановлении мира.

«Мы действуем вместе с нашим большим союзником, Соединенными Штатами, и вместе с европейскими партнерами, чтобы остановить трагедию», — сказал Лапид.

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