Израиль передает Украине четыре бронированных машины скорой помощи 19 марта, 04:24 Цей матеріал також доступний українською Скорые передала израильская медицинская служба (Фото:Magen David Adom / Twitter)

Маген Давид Адом, израильская национальная медицинская служба, передает Украине четыре бронированных машины скорой помощи.

Об этом сообщается на ее странице в Twitter.

"В связи с боевыми действиями в Украине и потребностью в немедленной медицинской помощи MDA отправляет в Украину четыре пуленепробиваемых машины скорой помощи благодаря депутату [Кнессета] Алексу Кушниру и Еврейскому агентству, пожертвованию от христианских сторонников Израиля в Корее и других людей, которые помогают с расходами", - говорится в сообщении.

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Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности сообщает в Telegram, что машины подготовлены к работе в Украине и оснащены для оказания помощи во время боевых действий.

"Их передадут самолетами воздушным мостом вслед за 230 тоннами гуманитарной помощи, собранной гражданами Израиля для украинцев", - добавили в Центре.

Ранее сообщалось, что Израиль приостановил действие безвизового режима для Украины. Теперь украинцам, желающим въехать в страну, нужно сначала получить специальное разрешение МВД Израиля.

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