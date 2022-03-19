Израиль передает Украине четыре бронированных машины скорой помощи

19 марта, 04:24
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Скорые передала израильская медицинская служба (Фото:Magen David Adom / Twitter)

Скорые передала израильская медицинская служба (Фото:Magen David Adom / Twitter)

Маген Давид Адом, израильская национальная медицинская служба, передает Украине четыре бронированных машины скорой помощи.

Об этом сообщается на ее странице в Twitter.

"В связи с боевыми действиями в Украине и потребностью в немедленной медицинской помощи MDA отправляет в Украину четыре пуленепробиваемых машины скорой помощи благодаря депутату [Кнессета] Алексу Кушниру и Еврейскому агентству, пожертвованию от христианских сторонников Израиля в Корее и других людей, которые помогают с расходами", - говорится в сообщении.

Видео дня
https://twitter.com/Mdais/status/1504561282858504196

Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности сообщает в Telegram, что машины подготовлены к работе в Украине и оснащены для оказания помощи во время боевых действий.

"Их передадут самолетами воздушным мостом вслед за 230 тоннами гуманитарной помощи, собранной гражданами Израиля для украинцев", - добавили в Центре.

Ранее сообщалось, что Израиль приостановил действие безвизового режима для Украины. Теперь украинцам, желающим въехать в страну, нужно сначала получить специальное разрешение МВД Израиля.

Редактор: Татьяна Литвинчук

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Теги:   Израиль Война России против Украины

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