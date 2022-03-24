Израиль мог бы стать одним из гарантов международного договора по гарантиям безопасности для Украины — Ермак
Андрей Ермак (Фото:www.president.gov.ua)
Украина хотела бы, чтобы Израиль стал одним из гарантов крупного международного договора, который предоставлял бы четкие гарантии безопасности Украине после завершения войны с Россией.
Война России против Украины — последние новости
Об этом сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак, передает пресс-служба ОП.
По его словам, Украина надеется на результативную посредническую роль Израиля в прекращении войны и более мощную помощь нашей стране.
Ермак заявил, что есть вопросы, на компромиссы по которым Украина никогда не пойдет.
«Это компромиссы, связанные с нашей независимостью, территориальной целостностью и суверенитетом. И об этом знает премьер-министр Беннет», — сказал Ермак.
Глава Офиса президента добавил, что Украина имеет очень теплые, дружеские и особенные отношения с Израилем.
Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.