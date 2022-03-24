Израиль мог бы стать одним из гарантов международного договора по гарантиям безопасности для Украины — Ермак 24 марта, 16:40 Цей матеріал також доступний українською Андрей Ермак (Фото:www.president.gov.ua)

Украина хотела бы, чтобы Израиль стал одним из гарантов крупного международного договора, который предоставлял бы четкие гарантии безопасности Украине после завершения войны с Россией.

Война России против Украины — последние новости



Об этом сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак, передает пресс-служба ОП.

По его словам, Украина надеется на результативную посредническую роль Израиля в прекращении войны и более мощную помощь нашей стране.

Видео дня

Слушайте подкаст на эту тему

Ермак заявил, что есть вопросы, на компромиссы по которым Украина никогда не пойдет.

«Это компромиссы, связанные с нашей независимостью, территориальной целостностью и суверенитетом. И об этом знает премьер-министр Беннет», — сказал Ермак.

Глава Офиса президента добавил, что Украина имеет очень теплые, дружеские и особенные отношения с Израилем.



Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.