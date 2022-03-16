Я люблю тебя, Израиль, но сейчас мне за тебя стыдно 16 марта, 23:57 Цей матеріал також доступний українською

Тысячи беженцев, купивших в Европе билет в Израиль, теперь не могут воспользоваться своим правом сесть в самолет, ведь авиакомпании требуют от них разрешения израильского МВД

В эфире 9-го телеканала (Израиль) я спросил депутата от партии Наш Дом Израиль, Алекса Кушнира: какую проблему вы решаете, когда требуете залог в 10 тыс. шекелей (около $3,3 тыс) для приема беженца? Объясню эту бухгалтерию вам. До 13 марта в Израиле существовала норма: если ты хочешь пригласить к себе кого-то из близких из полыхающей Украины, то должен внести залог в 10 тыс. шекелей.

Эта норма никого ни от чего не защищала, и единственное ее предназначение — искусственно ограничить потоки беженцев из Украины в Израиль. Конечно, депутат ответил мне не с такой прямотой, как я вам. Кстати, он родом из Кривого Рога. Кушнир предоставил мне в прямом эфире мастер-класс в стиле Михаила Жванецкого: «Вы ставите меня в тупик своими вопросами. А я поставлю вас в тупик своими ответами». То есть уклонился от ответа. Его нет.

К счастью, израильскому обществу удалось дожать Кнессет и отменить эту несправедливую норму, а именно, залог за беженца в 10 тыс. шекелей. Но бюрократия умеет защищаться.

Отныне в МВД ограничили квоту приема украинцев абсолютно немотивированным количеством до 25 тыс. человек. Каким-то неведомым способом подсчитали, что 20 тысяч уже въехали в страну еще в феврале, то есть в начале разбойничьего нападения России на Украину. 13 марта была обнародована цифра, что осталось 5 тыс. «вакансий». Но, очевидно, теперь нет и того.

К тому же МВД установило новую жесткую норму для въезда украинцев в Израиль. Если вы приезжаете по приглашению израильтянина, то должны заранее подать электронное заявление в МВД, подписать там декларацию и ждать ответа. Подобную процедуру проходит и приглашающий. Кроме того, следует заполнить анкету и на веб-сайте министерства здравоохранения. Время ожидания — безгранично. Критерий — размыт. Люди ожидают ответа или отказа несколько суток.

Тысячи беженцев, купивших в Европе билет в Израиль, теперь не могут воспользоваться своим правом сесть в самолет, ведь авиакомпании требуют от них разрешения израильского МВД.

У меня сейчас в руках копия письма авиакомпаниям от главы пограничной службы аэропорта Бен Гурион, Амнона Шмуэли. Цитирую дословно один из пунктов: «Владельцы украинских паспортов будут допущены к посадке на рейс в Израиль при: <…> наличии действующей визы».

Израиль, мне кажется, ты что-то перепутал. Киев просил у тебя Железный купол, а не Железный занавес

Эгей, Иерусалим, ты не забыл? Между Израилем и Украиной уже тринадцать лет действует безвизовый режим. Ни один полицейский не может того отменить своим письмом к любой канцелярии, даже небесной. Израиль, мне кажется, ты что-то перепутал. Киев просил у тебя Железный купол, а не Железный занавес. Это очень недружественный шаг.

Теперь еще один совсем не дружеский шаг. В случае, если ты, дорогой украинец, уже приехал в Израиль как турист, стремясь за свой счет пересидеть здесь горячую фазу войны, это еще ничего приятного для тебя не значит.

Туристов из Украины начали массово заворачивать прямо на границе.

Впускать в страну или нет — все зависит от милости пограничника. А его милость теперь трудно вымолить. Трудно убедить, что ты обычный визитер, а не потенциальный нелегал, замысливший зависнуть в Израиле навсегда, а может, еще и дольше.

Автором такого недружественного, мягко говоря, шага местные СМИ называют министра внутренних дел Аэлет Шакед, представительницу правящей партии Ямина. Это очевидный признак правительственной антиукраинской позиции, по крайней мере, части Кабинета министров.

Ни министерство, ни даже политические партии, фракции Кнессета, пока не вышли с альтернативным предложением к правительству. Не возмутились. Это не значит, что они там единомышленники. Скорее, это означает, что коалицианты просто боятся шевельнуться.

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Израильское правительство — это хрупкий картонный домик. Он держится на слабом коалиционном соглашении парламентских фракций с превосходством в один голос. Любые разногласия угрожают его скорым развалом.

После затяжного политического кризиса и серии парламентских перевыборов — четырежды за два года, коалицианты вовсю пытаются сохранить, удержать свою шаткую конструкцию любым, даже таким нестерильным способом. Я не оправдываю коллективное предательство, я объясняю свое понимание его дикой природы.

Я обращаюсь здесь к израильтянам, не понявшим, в какие нестерильные параллели их заводят политические лидеры и какие имиджевые риски они подвергают страну.

Все в Израиле помнят, что такое Белая книга (1939 год). Для тех, кто только вчера родился, напомню. Это отчет министра колонии Великобритании Малькольма Макдональда британскому парламенту по требованию арабского населения Палестины запретить, ограничить еврейскую иммиграцию. После чего Британия ввела ограничения на переселение евреев в Святую Землю на уровне 75 тыс. человек. Причем заезжать можно было только небольшими партиями. И это — в самый разгар Холокоста.

Многие корабли с беженцами из Европы, которые стремились доставить бедных в Святую Землю, так и не смогли причалить к спасительному берегу. В значительной степени из-за искусственных ограничений для беженцев. Из-за чего в пожаре европейской Катастрофы погибли миллионы евреев. Израиль, почему тебе следует об этом сейчас напоминать?

Некоторые мне здесь говорят, что Израиль — не резиновый. Израиль маленький. Он не способен, не может принимать беженцев из пылающей страны. Это не совсем так. Или даже совсем не так. Население Израиля эквивалентно населению Чехии — до 10 млн человек. ВВП Израиля почти вдвое выше ВВП Чехии. Это просто разные экономические лиги в пользу Израиля.

Впрочем, Чехия сегодня приютила уже 161 тыс. украинских беженцев. Вряд ли до Израиля доедет треть такого количества. Это очень далеко и слишком дорого.

В заключение. Украинцы, не возмущайтесь таким слабоумным решением израильского правительства. Это не позиция Израиля. Я это вижу своими глазами. Тысячи, десятки тысяч израильтян приобщились ко всем формам помощи Украине. Адвокаты, медики, перевозчики и т. д. В частности, мои друзья создали общественное движение Unite for Ukraine, в котором объединили тысячи единомышленников, собирающих сейчас тонны гуманитарной помощи, в основном медицинского характера, и направляющих ее в Украину. Они проводят уличные акции, работают с беженцами, чтобы сделать нашу боль меньше, а нашу благодарность — безграничной. И вот за это я действительно им безгранично благодарен.

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