Загороднюк объяснил, почему США не решаются предоставить Украине ATACMS

15 июля, 09:26
Поделиться:
Ракеты ATACMS (Фото:andriy_ht/Twitter)

Ракеты ATACMS (Фото:andriy_ht/Twitter)

Глава правления Центра оборонных стратегий, бывший министр обороны Украины Андрей Загороднюк в интервью Radio NV объяснил, почему США не решаются предоставить Украине дальнобойные ракеты ATACMS.

«Этот вопрос, насколько в прессе пишут и насколько мы знаем, лежит непосредственно в администрации Белого дома, там он находится на рассмотрении», — отметил Загороднюк в эфире Radio NV.

Видео дня

По словам бывшего министра обороны, американцы дают Украине «достаточно размытые объяснения» того, почему не предоставляют ATACMS.

Читайте также:

Пуск ракеты ATACMS (Фото:Минобороны США) «Есть определенные проблемы». Глава МИД Кулеба заявил, что США не передают Украине ATACMS по «объективным причинам»

«Мы понимаем, что вопрос эскалации никуда не делся. Они не хотят политически, чтобы все больше политиков считали, что они находятся в прямом конфликте с Российской Федерацией. Они опасаются того, что ракеты ATACMS будут использованы для ударов по целям на территории России и еще в Крыму, в частности по тем, по которым мы уже наносили удары. Имеются в виду в Крыму российские военные объекты», — сказал он.

Загороднюк объяснил, что у США есть «достаточно размытая» стратегия по эскалационным рискам, оценки которых постоянно меняются.

«Кроме того, мы считаем, что они слишком осторожны, слишком консервативны, слишком предусмотрительны. Но это наша позиция, а это их позиция», — добавил экс-министр.

Он уточнил, что формально нет никаких запретов на применение американского оружия на территории оккупированного Крыма, такие запреты существуют только на применение этого оружия на территории РФ. Однако американцы «чрезвычайно осторожно» относятся к украинским планам по деоккупации Крыма, и считают часть их «потенциально эскалирующим моментом».

Читайте также:

Ракеты ATACMS (Фото:andriy_ht/Twitter) В Белом доме продолжаются дискуссии о передаче Украине ATACMS — NYT

«Сейчас они очень остерегаются неформально. Формально они ничего нам не говорят, они не могут выдвинуть никаких претензий по этому вопросу, но они остерегаются, если, например, завтра мы активным образом начнем очень массово уничтожать военные объекты России в Крыму», — сказал Загороднюк.

12 июля президент Украины Владимир Зеленский после встречи с президентом США Джо Байденом заявил, что решение о передаче Украине ракет ATACMS не принято.

В свою очередь, покидая саммит НАТО в Вильнюсе, глава Белого дома Джо Байден подтвердил, что рассматривает передачу Украине дальнобойных ракет ATACMS.

Редактор: Анастасия Одинцова

Теги:   Крым Военная помощь Украина-США Деоккупация Крыма Андрей Загороднюк ATACMS ракеты радио NV

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X