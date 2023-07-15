Загороднюк объяснил, почему США не решаются предоставить Украине ATACMS 15 июля, 09:26 Ракеты ATACMS (Фото:andriy_ht/Twitter)

Глава правления Центра оборонных стратегий, бывший министр обороны Украины Андрей Загороднюк в интервью Radio NV объяснил, почему США не решаются предоставить Украине дальнобойные ракеты ATACMS.

«Этот вопрос, насколько в прессе пишут и насколько мы знаем, лежит непосредственно в администрации Белого дома, там он находится на рассмотрении», — отметил Загороднюк в эфире Radio NV.

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По словам бывшего министра обороны, американцы дают Украине «достаточно размытые объяснения» того, почему не предоставляют ATACMS.

«Мы понимаем, что вопрос эскалации никуда не делся. Они не хотят политически, чтобы все больше политиков считали, что они находятся в прямом конфликте с Российской Федерацией. Они опасаются того, что ракеты ATACMS будут использованы для ударов по целям на территории России и еще в Крыму, в частности по тем, по которым мы уже наносили удары. Имеются в виду в Крыму российские военные объекты», — сказал он.

Загороднюк объяснил, что у США есть «достаточно размытая» стратегия по эскалационным рискам, оценки которых постоянно меняются.

«Кроме того, мы считаем, что они слишком осторожны, слишком консервативны, слишком предусмотрительны. Но это наша позиция, а это их позиция», — добавил экс-министр.

Он уточнил, что формально нет никаких запретов на применение американского оружия на территории оккупированного Крыма, такие запреты существуют только на применение этого оружия на территории РФ. Однако американцы «чрезвычайно осторожно» относятся к украинским планам по деоккупации Крыма, и считают часть их «потенциально эскалирующим моментом».

«Сейчас они очень остерегаются неформально. Формально они ничего нам не говорят, они не могут выдвинуть никаких претензий по этому вопросу, но они остерегаются, если, например, завтра мы активным образом начнем очень массово уничтожать военные объекты России в Крыму», — сказал Загороднюк.

12 июля президент Украины Владимир Зеленский после встречи с президентом США Джо Байденом заявил, что решение о передаче Украине ракет ATACMS не принято.

В свою очередь, покидая саммит НАТО в Вильнюсе, глава Белого дома Джо Байден подтвердил, что рассматривает передачу Украине дальнобойных ракет ATACMS.