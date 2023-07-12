В Белом доме продолжаются дискуссии о передачи Украине ATACMS — NYT 12 июля, 05:52 Ракеты ATACMS (Фото:andriy_ht/Twitter)

В администрации президента США Джо Байдена проходят негласные дискуссии касательно возможной передачи Украине ракет ATACMS. Они находятся на складах Пентагона в ограниченном количестве и зарезервированы для других целей.

Об этом сообщает The New York Times.



Указывается, что двое американских чиновников и один европейский рассказали о негласных дебатах внутри администрации Байдена относительно того, отправлять ли Украине даже несколько управляемых ракет класса «земля-земля», «которые зарезервированы для ответа на другие угрозы безопасности».

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При этом в Пентагоне утверждают, что Украине в настоящее время не нужны ATACMS, которые могли бы достигать тыла врага, в том числе в России и оккупированном Крыму.

По данным СМИ, как и США, Франция также ранее исключала возможность предоставления Украине ракет большей дальности из-за опасений, что они могут быть применены для поражения целей на территории РФ.

В то же время, 11 июля Франция приняла решение о передаче Украине авиационных ракет SCALP. По сути, они являются близнецами британских Storm Shadow. Это дальнобойное оружие может поражать цели на расстоянии до 500 километров. Ракеты двигаются со скоростью более 1000 км/ч на высоте 30 км.

Ранее The Wall Street Journal написал, что США близки к одобрению передачи ATACMS Украине. Чиновники заявили, что вопрос находится на рассмотрении на самом высоком уровне.

Позже представитель Пентагона Патрик Райдер заявил, что решение о предоставлении Украине ракет ATACMS не принято, и ему «безусловно, не известно ни о каких неизбежных решениях, касающихся ATACMS». В то же время он не говорил о том, что такое решение не может быть принято.