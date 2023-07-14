«Никто пока не понимает, как победить РФ». Интервью NV с экс-министром обороны Андреем Загороднюком — об оружии вместо приглашения в НАТО 14 июля, 11:47 NV Премиум Андрей Загороднюк, экс-министр обороны Украины (Фото:Центр Оборонных Стратегий / Facebook)

Глава правления Центра оборонных стратегий, бывший министр обороны Украины Андрей Загороднюк в интервью Radio NV рассказал, почему вооружение для Украины сейчас важнее приглашения в НАТО, а также о недоброжелательной ультимативной риторике партнеров.

— Конкретное оружие в обмен на конкретное приглашение: что важнее в нашей ситуации? Как вы считаете?

— Конечно, сейчас важно оружие. Здесь даже нет вопросов у меня, потому что нам надо выполнять задачи. И у нас сейчас на целом ряде направлений нет огневого преимущества. То есть здесь ситуация достаточно понятна.

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Приглашение — это, знаете, долгий процесс. В целом это процесс того времени, когда уже Украина должна заботиться о каких-то рецидивах со стороны Путина. То есть какая-то вторая попытка зайти в Украину или третья, или какая-то другая. Об этом мы можем говорить, когда мы будем говорить о членстве в НАТО.

Сейчас членство в НАТО для нас — это все равно будет вопрос оружия. Потому что, во-первых, мы не приглашаем войска стран-партнеров на территорию Украины. Во-вторых, политически они этого и не хотят. Им трудно будет это каким-то образом даже обосновать своим избирателям.

Поэтому сейчас актуальным вопросом является оружие и боеприпасы. Когда вы говорите оружие, мы имеем в виду вооружение, военную технику и боеприпасы.

— Германия объявила о новом пакете оружия. Франция дает ракеты SCALP. Норвегия — две системы ПВО NASAM. Австралия — 30 бронированных машин Bushmaster, стоимостью 67 миллионов долларов. Великобритания — 70 боевых и транспортных машин и тысячи боеприпасов для танков Challenger 2. Соединенные Штаты — кассетные боеприпасы, последний пакет помощи на 800 миллионов долларов. И обсуждают возможность предоставления Украине дальнобойных ракет ATACMS. Вас эта номенклатура вооружения вдохновляет?