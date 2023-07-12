Зеленский после встречи с Байденом: Решение о передаче Украине ракет ATACMS еще не принято 12 июля, 19:34 Владимир Зеленский (Фото:REUTERS/Kacper Pempel)

Президент Украины Владимир Зеленский после встречи с американским лидером Джо Байденом сообщил, что на данный момент неизвестно, когда Украина получит далекобойные ракеты ATACMS.

Отвечая на вопросы журналистов о том, когда Украина получит дальнобойные ракеты, президент сказал, что не знает.

«Есть такие разговоры, но пока нет решения. Лучше не поднимать этот вопрос, потому что есть ожидания у людей, военных, всех. Я думаю, что лучше сначала сделать, а потом делиться информацией, каким образом это произошло», — сказал президент во время брифинга.

Видео дня

Он добавил, что начал переговоры с Байденом о передаче кассетных снарядов Украине «очень давно» и сегодня это решение принято. Зеленский подчеркнул, что очень благодарен США за передачу снарядов этого типа.

«Поэтому подождите, не все сразу», — ответил он журналистам на вопрос про ATACMS.

Ранее Зеленский провел встречу с Байденом на полях саммита НАТО в Вильнюсе.

Зеленский говорил, что хочет обсудить с президентом США предоставление Украине ракет большой дальности для укрепления ее обороноспособности в войне с Россией.

В Белом доме подтверждали, что Байден готов обсуждать с Зеленским передачу Киеву ракет большой дальности.