«Есть определенные проблемы». Глава МИД Кулеба заявил, что США не передают Украине ATACMS по «объективным причинам» 12 июля, 07:44 Пуск ракеты ATACMS (Фото:Минобороны США)

США поки не передають Україні далекобійні ракети ATACMS з «об'єктивних причин». Міністерство закордонних справ працює з Вашингтоном щодо цього питання.



Об этом глава МИД Дмитрий Кулеба заявил в интервью Радио Свобода.

«Я знаю некоторые причины, почему США еще не приняли это решение. Они являются довольно объективными. Мы с ними работаем. Но США принимают решение о предоставлении нам некоторых других типов оружия. Это очень сложные решения. А они их принимают», — рассказал он, не уточнив причины.

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По словам министра, у него не складывается впечатление, будто США намеренно не принимают решение о предоставлении Украине ракет большой дальности.



«Я не вижу этого. Там есть определенные проблемы, есть определенные аспекты, для которых нужно найти решение для того, чтобы это было предоставлено. Но США делают реально очень много для нас. Мы им за это очень благодарны. Поэтому и язык не поворачивается их за это критиковать», — подчеркнул Кулеба.

30 мая президент США Джо Байден заявил, что вопрос предоставления Украине американских ATACMS «все еще актуален». Спустя месяц в Пентагоне не подтвердили готовность передать их Киеву.

Ранее в Минобороны США заявили, что предоставление Украине британских Storm Shadow не повлияло на позицию Вашингтона по дальнобойным ракетам. В то же время американские конгрессмены продолжают призывать Байдена передать Киеву оружие большей дальности, а комитет Палаты представителей США поддержал соответствующую резолюцию.