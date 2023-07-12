Байден подтвердил, что рассматривает передачу Украине ракет ATACMS

12 июля, 23:28
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Джо Байден (Фото:Lehtikuva/EMMI KORHONEN через REUTERS)

Джо Байден (Фото:Lehtikuva/EMMI KORHONEN через REUTERS)

Покидая саммит НАТО в Вильнюсе, глава Белого дома Джо Байден подтвердил, что рассматривает передачу Украине дальнобойных ракет ATACMS.

Об этом сообщил журналист Голоса Америки Остап Ярыш.

«Но больше всего украинцам нужны боеприпасы. И мы работаем и над этим также», — заявил президент США.

https://twitter.com/OstapYarysh/status/1679206120328503296
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Ранее Зеленский провел встречу с Байденом на полях саммита НАТО в Вильнюсе.

Видео дня

Зеленский говорил, что хочет обсудить с президентом США предоставление Украине ракет большой дальности для укрепления ее обороноспособности в войне с Россией.

В Белом доме подтверждали, что Байден готов обсуждать с Зеленским передачу Киеву ракет большой дальности.

Редактор: Сергей Чудновцев

Теги:   США Джо Байден Вооружение Военная помощь Поставки оружия Боеприпасы ATACMS ракеты

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