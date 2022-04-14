Оккупанты разрушили 95% зданий Мариуполя — Зеленский

14 апреля, 23:46
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Разрушенный оккупантами дом в Мариуполе (Фото:REUTERS/Pavel Klimov)

Разрушенный оккупантами дом в Мариуполе (Фото:REUTERS/Pavel Klimov)

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Российские оккупа6ты разрушили 95% зданий Мариуполя. Кроме того, многих жителей принудительно депортировали в РФ.

Об этом сказал президент Украины Владимир Зеленский в интервью BBC.

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«95% всех зданий, 95% разрушены в Мариуполе! Это один из самых больших городов не только в Украине, но и в Европе. 500 тысяч человек. 500 тысяч человек! Сколько из них убито - никто не знает. Никто не знает, сколько людей осталось», – сказал он.

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Зеленский напомнил, что из Мариуполя смогли эвакуировать уже «десятки, сотни тысяч людей», но при этом украинцы понимают, что «в Мариуполе, возможно, погибли десятки тысяч человек».

Он также добавил, что Украина ничего не знает о судьбе людей, ушедших в сторону оккупированной территории и затем вывезенных в сторону России.

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По информации Зеленского, речь идет о десятках тысяч людей — им меняли документы, некоторым давали российские паспорта, завозили в российскую глубинку, кого-то в лагеря, кого-то — в другие места.

Редактор: Дарья Харченко

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Теги:   Мариуполь Владимир Зеленский Война России против Украины

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