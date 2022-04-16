«РФ требует сдаться, но защита продолжается». Уничтожение украинских военных в Мариуполе поставит точку на переговорах — Зеленский 16 апреля, 17:34 Цей матеріал також доступний українською Разрушенный в результате атак российских оккупантов Мариуполь (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что для помощи защитникам Мариуполя идут переговоры, но РФ требует от них сдаться. Он убежден: уничтожение украинских военных в блокадном городе поставит точку на переговорах с Россией.



Война России против Украины — главные события 16 апреля

Об этом он сказал в интервью украинским онлайн-СМИ, сообщает Украинская правда.

По его словам, ситуация в городе очень сложная: заблокированы украинские военные и раненые, есть несколько кругов блокады, гуманитарный кризис — нет еды, воды и медикаментов.

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«Тем не менее ребята защищаются. И одной благодарности мало, поэтому продолжаются переговорные процессы. Доверия к переговорщикам относительно Мариуполя, если честно, нет. Мы договаривались, что будут гуманитарные коридоры. Хотели забрать раненых, наших женщин и детей, но Россия отказалась», — рассказал Зеленский.

Президент заверил, что власти «на связи с ребятами на заблокированном заводе», разговоры идут «на разных уровнях». По его словам, украинские защитники выполняют сегодня мощнейшую миссию, а количество врага в шесть раз больше.



Зеленский подчеркнул, что уничтожение украинских бойцов в Мариуполе поставит точку на переговорах с Россией.

«Мариуполь — это может быть как десять Бородянок, и я хочу сказать, уничтожение наших военных, наших ребят поставит точку на всех переговорах. Тупик — потому что мы не торгуем территориями и нашими людьми. И чем больше будет Бородянок, тем сложнее будет», — добавил он.

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15 апреля спикер Министерства обороны Украины Александр Мотузяник заявил, что в Мариуполе идут активные бои в районе завода Ильича и в портовой зоне. Российские оккупанты постоянно привлекает дополнительные подразделения для штурма, но не могут полностью захватить Мариуполь.

Замкомандира полка Азов с позывным Калина заявил, что деблокада Мариуполя возможна. Он добавил, что защитники города борются и ждут решительных действий военно-политического руководства страны.

Украинские защитники с начала полномасштабного вторжения России противостоят превосходящим силам противника в Мариуполе в условиях гуманитарной катастрофы, вызванной постоянными российскими обстрелами.

Президент Владимир Зеленский говорил, что российские оккупанты разрушили 95% зданий в Мариуполе. По вине российских оккупантов погибли до 22 тысяч мирных жителей города.

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