«Боремся с оптимизмом». В Азове считают, что деблокада Мариуполя возможна 14 апреля, 20:25 Цей матеріал також доступний українською Обстрелы Мариуполя, 18 марта (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

В полке Азов считают, что деблокада Мариуполя возможна. Украинские военнослужащие продолжают защищать город от российский оккупантов.

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Об этом заявил заместитель командира полка Азов с позывным Калина в комментарии Радио Свобода.

Он подчеркнул, что украинские военнослужащие ждут от военно-политического руководства «решительных действий».

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«Мы надеемся, мы боремся с оптимизмом и ждем решительных действий нашего военно-политического руководства относительно деблокады города, победы в этой войне. Мы считаем, что это возможно (деблокада — ред.). Никто из экспертов и аналитиков не считал возможным, чтобы и группа защитников Мариуполя, весь этот гарнизон будет так долго держаться», — подчеркнул он.

Он также добавил, что у защитников Мариуполя достаточно духа для того, чтобы защищать город, «сколько нужно».

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