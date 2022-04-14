«Боремся с оптимизмом». В Азове считают, что деблокада Мариуполя возможна

14 апреля, 20:25
Цей матеріал також доступний українською
Обстрелы Мариуполя, 18 марта (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Обстрелы Мариуполя, 18 марта (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Поддержи НВ

В полке Азов считают, что деблокада Мариуполя возможна. Украинские военнослужащие продолжают защищать город от российский оккупантов.

Война России против Украины — главные события 14 апреля

Об этом заявил заместитель командира полка Азов с позывным Калина в комментарии Радио Свобода.

Он подчеркнул, что украинские военнослужащие ждут от военно-политического руководства «решительных действий».

Видео дня
Читайте также:
«Наш моральный дух силен». Лидеры Азова и морпехов записали совместное видеообращение из Мариуполя

«Мы надеемся, мы боремся с оптимизмом и ждем решительных действий нашего военно-политического руководства относительно деблокады города, победы в этой войне. Мы считаем, что это возможно (деблокада — ред.). Никто из экспертов и аналитиков не считал возможным, чтобы и группа защитников Мариуполя, весь этот гарнизон будет так долго держаться», — подчеркнул он.

Он также добавил, что у защитников Мариуполя достаточно духа для того, чтобы защищать город, «сколько нужно».

Редактор: Евгений Василенко

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Донецкая область Мариуполь Российская агрессия Полк Азов Война России против Украины

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X