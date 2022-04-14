«Боремся с оптимизмом». В Азове считают, что деблокада Мариуполя возможна
Обстрелы Мариуполя, 18 марта (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)
В полке Азов считают, что деблокада Мариуполя возможна. Украинские военнослужащие продолжают защищать город от российский оккупантов.
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Об этом заявил заместитель командира полка Азов с позывным Калина в комментарии Радио Свобода.
Он подчеркнул, что украинские военнослужащие ждут от военно-политического руководства «решительных действий».
«Мы надеемся, мы боремся с оптимизмом и ждем решительных действий нашего военно-политического руководства относительно деблокады города, победы в этой войне. Мы считаем, что это возможно (деблокада — ред.). Никто из экспертов и аналитиков не считал возможным, чтобы и группа защитников Мариуполя, весь этот гарнизон будет так долго держаться», — подчеркнул он.
Он также добавил, что у защитников Мариуполя достаточно духа для того, чтобы защищать город, «сколько нужно».
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