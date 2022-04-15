Глава Донецкой ОВА: Есть территория Мариуполя, но города нет — российские войска все уничтожили 15 апреля, 21:42 Цей матеріал також доступний українською Здания в Мариуполе, разрушенные в результате российских обстрелов, 14 апреля 2022 года (Фото:REUTERS/Pavel Klimov/File Photo)

Из-за действий российских оккупантов Мариуполя больше не существует, город уничтожен, заявил начальник Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко в интервью Украинской правде.

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«Они уже который день пытаются взять Мариуполь и им это не удается, какие бы они фейки не распространяли. При этом они понимают, что Мариуполя из-за действий вооруженных сил РФ как такового не существует. Есть территория Мариуполя, но города нет — они все уничтожили… Города там нет, это территория города. И она насквозь пропитана кровью», — подчеркнул он.



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Кириленко отметил: оккупанты хорошо понимают, что, если все-таки смогут занять территорию, то не смогут ничего отстроить и им никто не поможет.

Глава ОВА считает, что в Мариуполе сейчас осталось менее 100 тысяч человек. Российские оккупанты несколько дней не выпускают мирных жителей из города, проводят фильтрацию и депортацию. С начала полномасштабного вторжения России погибли несколько десятков тысяч мирных мариупольцев, по подсчетам горсовета — 20−22. Кириленко добавил, что цифра может быть выше.

«Мы видели ужасы, происходившие в Буче. По Мариуполю они [россияне] понимают, что по количеству жертв Буча будет умножена, простите, в десятки раз… Массовые захоронения тоже крайне опасно для них делать, потому что есть процедура эксгумации тел, перезахоронения. Поэтому, по нашей информации, заходят и мобильные крематории, вывоз тел в крематории на территорию города Харцызска — это оккупированная территория Донецкой области. Там тела сжигают, чтобы следов преступлений Российской Федерации не было», — сказал он.

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Ранее 15 апреля спикер Министерства обороны Украины Александр Мотузяник заявил, что в Мариуполе идут активные бои в районе завода Ильича и в портовой зоне. Российские оккупанты постоянно привлекает дополнительные подразделения для штурма, но не могут полностью захватить Мариуполь.

Президент Владимир Зеленский говорил, что российские оккупанты разрушили 95% зданий в Мариуполе. Украинские защитники противостоят превосходящим силам противника в Мариуполе в условиях гуманитарной катастрофы, вызванной постоянными российскими обстрелами.



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