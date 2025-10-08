Популярный в Израиле блогер ответил, почему мир больше всего обсуждает войну в Газе

Взрывы во время военной операции Израиля в городе Газа, 7 октября 2025 года (Фото: REUTERS/Ebrahim Hajjaj)

Популярный в Израиле блогер и журналист Эмиль Шлеймович в интервью NV ответил, почему мир больше всего обсуждает войну в секторе Газа, хотя из 61 вооруженного конфликта в мире в 2024 году больше всего людей погибло в результате войны России против Украины.

«На мой взгляд, причина очень интересная. У европейцев и вообще у людей Запада есть такая разновидность высокомерия, такой белый супрематизм, и присутствует он и у тех, кто считает себя максимальным демократом. Присутствует как на левом фланге, так и на правом фланге. Когда происходит война в Судане, она не особо интересна. Этническая чистка в Эритрее — тоже не особо интересна [по словам бывшего президента Нигерии Олусегуна Обасанджо, в результате двухлетнего военного конфликта погибло около 600 тысяч человек]», — отметил Шлеймович в интервью NV.

Реклама

По его словам, к войне России против Украины Запад относится иначе, потому что «это все-таки Европа, это все-таки белые люди».

«А дальше начинается: с Путиным не надо ссориться и так далее. А с евреями Запад никак не определится. Они белые, но колониалисты или „черножопые“ дикари. На мой взгляд, это одна из основ антисемитизма. Весь Глобальный Юг, как его называют, весь Восток смотрит на это абсолютно ровно. Пакистан и Индия, которые враждуют между собой, относятся плюс-минус индифферентно», — добавил блогер.

Нападение ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года и война в секторе Газа

Война Израиля против ХАМАС в секторе Газа началась после того, как 7 октября 2023 года террористы этой группировки совершили самую масштабную атаку на Израиль, убив 1200 человек, большинство из которых были гражданскими, и захватив в заложники еще 251.

Сейчас в Газе все еще остаются 48 заложников, часть из них убили и тела на данный момент не вернули.

По данным подконтрольного ХАМАС министерства здравоохранения анклава, в результате израильских атак в Газе погибли по меньшей мере 64 905 человек.

В декабре 2024 года аналитический центр Henry Jackson Society обнародовал результаты исследования, согласно которым министерство здравоохранения Газы завысило данные о жертвах, включив в них данные о естественных смертях, не различив жертвы среди гражданского населения и боевые потери, а также завысив число погибших женщин и детей.

В августе 2025 года издание The Guardian обнародовало результаты совместного расследовании с израильско-палестинским изданием +972 Magazine и ивритоязычным изданием Local Call, согласно которым 83% погибших в Газе были гражданскими.

В сентябре комиссия ООН по расследованиям заявила, что Израиль совершил геноцид против палестинцев в Газе.

В докладе этой комиссии говорится о том, что существуют достаточные основания сделать вывод о том, что с начала войны с ХАМАС в 2023 году Израиль совершил четыре из пяти актов геноцида, определенных международным правом. А именно: убийство членов группы, причинение им серьезного физического и психического вреда, умышленное создание условий, рассчитанных на уничтожение группы, и предотвращение рождения.

Министерство иностранных дел Израиля заявило, что категорически отвергает отчет, назвав его «искаженным и ложным».

Оно обвинило трех экспертов комиссии в том, что они «являются марионетками ХАМАС» и полагаются «целиком на ложь ХАМАС, отмытую и повторенную другими», которая «уже была тщательно опровергнута».

Читайте также: Трамп предостерег ХАМАС от затягивания с освобождением заложников

Сейчас представители ХАМАС и Израиля обсуждают в Египте план прекращения войны в Газе президента США Дональда Трампа, ключевым пунктом которого является освобождение оставшихся израильских заложников, которых удерживает ХАМАС, и 1950 палестинских заключенных.