Террористы из группировки ХАМАС на переговорах в Египте потребовали, чтобы власти Израиль полностью вывели свои войска из сектора Газа — как только будет закончен процесс передачи последних из оставшихся израильских заложников.

Об этом 7 октября сообщил телеканал Al Jazeera со ссылкой на свой источник среди боевиков.

По его словам, руководство ХАМАС также добивается международных гарантий того, что Израиль выполнит требование о полном прекращении огня и полном выводе войск из сектора Газа — согласно 20-пунктному мирному плану президента США Дональда Трампа.

Документ предусматривает, что боевики должны передать Израилю 48 оставшихся заложников — и живых, и мертвых, — и только после этого израильские войска начнут постепенно выходить из сектора Газа

Источник также сообщил Al Jazeera, что основным предметом сегодняшних непрямых переговоров в Шарм-эль-Шейхе было именно согласование графика освобождения израильских заложников.

6 октября В Шарм-эль-Шейхе (Египет) начались непрямые переговоры между боевиками ХАМАС и Израилем, направленные на достижение окончательного соглашения по мирному плану президента США Дональда Трампа по сектору Газа.

В состав израильской делегации вошли представители разведывательных служб Моссад и Шин-Бет, советник премьер-министра Беньямин Нетаньяху по вопросам внешней политики и координатор по вопросам заложников.

Переговоры проходят при участии делегаций Египта, США и Катара в качестве посредников.

Как сообщало агентство Reuters, Израиль и ХАМАС одобрили общие принципы плана Трампа, согласно которому боевые действия должны прекратиться, заложники должны быть освобождены, а в Газу начнет поступать гуманитарная помощь. План также поддерживают арабские и западные государства. Делегацию ХАМАСа возглавил лидер группы в изгнании Халиль Аль-Хайя, который в сентябре пережил авиаудар Израиля в Дохе.

Как позже со ссылкой на источники сообщил телеканал AlJazeera, первый день переговоров в Шарм-эль-Шейхе на берегу Красного моря был «позитивным» и что был составлен план действий по продолжению текущего раунда переговоров.

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что Трамп настаивает на скорейшем обмене израильскими и палестинскими пленными, чтобы создать «импульс» для реализации других частей своего плана.