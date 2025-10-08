Против Мелони и еще двух итальянских министров подали обвинения в МУС за «соучастие в геноциде» в Газе

Мелони не уточнила, кто возбудил дело против нее и ее министров (Фото: Thomas Traasdahl/Ritzau Scanpix/via REUTERS)

Премьер-министр Италии Джорджия Мелони заявила, что против нее и еще двух итальянских министров подали обвинения в Международный уголовный суд по подозрению в «соучастии в геноциде» из-за наступления Израиля в секторе Газа. Об этом сообщает Reuters .

Мелони рассказала, что обвинения в МУС также подали против министра обороны Гвидо Крозетто и министра иностранных Антонио Таяни, а также, вероятно, Роберто Чинголани — главы оборонного концерна Leonardo.

«Я не верю, что в мире или в истории есть еще один подобный случай», — сказала она.

В то же время премьер Италии не уточнила, кто возбудил дело против нее и ее министров.

Как напоминает Reuters, на прошлой неделе в Италии состоялся ряд демонстраций, во время которых сотни тысяч людей вышли на улицы, чтобы протестовать против убийств в Газе. Многие протестующие также выступили против Мелони.

Правительство Италии, которое в целом является сторонником Израиля, недавно дистанцировалось от израильской операции в Газе. При этом оно не разорвало никаких торговых или дипломатических связей и не признало Палестинское государство.

Мелони отметила, что она «удивлена» обвинением в «соучастии в геноциде», поскольку «каждый, кто знает ситуацию, осознает, что Италия не давала разрешения на новые поставки оружия в Израиль после 7 октября».

22 сентября в ряде итальянских городов также проходили демонстрации из-за наступления Израиля в секторе Газа. Рабочие заблокировали подъездные дороги к порту Генуи на севере Италии, выступая против использования страны в качестве перевалочного пункта для перевозки оружия и других поставок в Израиль.

В поддержку палестинского народа тогда вышло не менее 100 тысяч человек в более чем 75 итальянских городах. В Турине и Неаполе протестующие сожгли плакаты Мелони и премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху.

В свою очередь премьер Италии осудила протесты, отметив, что они не изменят ситуацию в Газе.