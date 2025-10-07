«Мы не докатимся до озверения», — говорит NV о настроениях в своей стране в трагический день 7 октября Эмиль Шлеймович, популярный в Израиле блогер, а в прошлом главный редактор тиражных изданий, и объясняет — почему.

Это был долгий разговор о настоящих целях войны в Газе и о цене мира вообще, о позиции Европы и исламском фундаментализме. Разговор NV с Эмилем Шлеймовичем, израильским журналистом и популярным YouTube блогером, состоялся 7 октября — в тяжелый день для израильтянина для таких разговоров, в этот день два года назад ХАМАС совершил беспрецедентное по своей жестокости нападение на Израиль, было убито более 1.200 израильтян и еще более 250 взяты в заложники.

Шлеймович не растерялся, собрался и рассказал еще больше — о том, почему Дональд Трамп хочет мира во всем мире, но все еще нуждается в войне в Газе. Почему Нетаньяху ему в этом помогает, и как Израиль держит удар войны на всех фронтах — политическом, экономическом моральном. И самое главное где в Израиле течет молоко и мед.

— Сегодняшняя дата 7 октября задает тон нашему разговору. Что сейчас происходит в Израиле в связи с двухлетней годовщиной резни, учиненной ХАМАСом?

— В принципе, какими мероприятиями можно это отмечать? Это не некая мемориальная дата, это то, что произошло с нами и происходит до сих пор. Это ситуация в развитии, мы до сих пор не освободили заложников, не привели войну к ее завершению, у нас до сих пор теракты, причем в Израиле и за пределами Израиля. В Манчестере. И никто не знает, где произойдет еще. У нас постоянно обновляемые сообщения Штаба Национальной безопасности для туристов, куда ехать вообще нельзя или не надо, например, Турция, а в какие страны можно, но с оглядкой.

— Турция — это ожидаемо, а вот любимые направления израильтян — Италия, Испания.

— Абсолютно верно. Но это везде. Где и насколько глубоко удалось укорениться группировкам, которые выполняют волю Катара, Саудовской Аравии, Турции. Где более силен политический ислам. Потому что я никогда не пойму, почему разбитые витрины в Италии должны каким-то образом помочь жителям Газы.

Кладбище автомобилей участников фестиваля Nova и жителей поселений на юге Израиля, как молчаливое напоминание о зверстве боевиков ХАМАСа 7 октября 2023 года / Фото: DR

Я поясню, что происходит сейчас в Италии, Германии, Великобритании, где сегодня, 7 октября, проводят митинги и акции в университетах. В Италии происходит отбор боевиков в будущие структуры. За людьми, которые не просто участвуют в митингах, а готовы идти на радикальные действия, точно так же, как для людей, которые поддерживают или участвуют в акциях группировки Палестинское действие в Великобритании, внимательно наблюдают «хорошие», грамотные люди в костюмах. Они видят, кто по своему характеру готов к деструктивным действиям, не боится конфликта с полицейскими и готов пойти за решетку или как-то еще пострадать. Идет отбор потенциальных рекрутов в завтрашние группировки, которые будут задействованы против властей Италии, Великобритании, Франции и без всякой связи с Израилем, евреями или палестинцами. Идет подготовка к атаке на эти самые страны. Идет подготовка боевого крыла политического ислама, который в политическом крыле укрепляется сейчас на базе общин в европейских странах. И как только Джорджа Мелони (премьерка Италии), Кир Стармер (премьер Великобритании) и другие замечательные люди это поймут, они начнут защищать свою государственность, и своих граждан, и свою экономику.

— Сейчас, точнее в 2024 году, по данным Uppsala Conflict Data Program в мире произошло 61 вооруженный конфликт, из них 11 — это полномасштабные войны. После Второй мировой войны — это пиковое значение. 129 тыс. погибших в этих войнах, из них больше половины — это результат войны России в Украине. Но на мировых афишах преимущественно война в Израиле. Почему Израиль заслонил собой все войны мира, включая даже частично и российско-украинскую?