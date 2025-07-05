Рютте призвал США проявить «гибкость» в вопросе поставок оружия Украине

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте выразил надежду на «гибкий подход» со стороны США, чтобы Украина и в дальнейшем имела необходимые ресурсы для самозащиты.

Об этом сообщает Bloomberg.

«США должны убедиться, что запасы находятся на необходимом уровне, поскольку они являются критически важными для нашей общей обороны. В то же время, конечно, мы надеемся на гибкость и должны позаботиться о том, чтобы Украина могла двигаться вперед», — заявил Рютте.

По словам генсека НАТО, на фоне нежелания России двигаться к прекращению боевых действий, союзники должны быть уверены, что Украина «имеет все необходимое, чтобы продолжать борьбу».

Прекращение помощи США Украине — главное

1 июля пресс-секретарь Белого дома Анна Келли подтвердила решение США о прекращении поставок в Украину некоторого оружия после обзора помощи Министерством обороны и поддержки других стран. По данным Politico, речь идет о некоторых ракетах для систем ПВО и других высокоточных боеприпасах. Решение было принято из-за беспокойства по поводу чрезмерного сокращения арсеналов США.

2 июля Министерство обороны Украины заявило, что Киев не получал официальных сообщений об остановке или изменении графиков поставок согласованной ранее военной помощи со стороны США и сейчас уточняет детали.

МИД Украины написал, что заместитель главы ведомства Марьяна Беца встретилась с временным поверенным в делах США в Украине Джоном Гинкелем для обсуждения данного вопроса и консультаций.

Пресс-секретарь Госдепартамента Тэмми Брюс заявила, что США не прекратили поставки оружия в Украину, а лишь пересмотрели их. Кроме того, президент Дональд Трамп остается преданным обязательству по передаче Украине ракет к системам Patriot.

Ссылаясь на заявления Пентагона, она подчеркнула, что ведомство адаптирует свой подход к окончанию войны в Украине, сохраняя готовность Вооруженных сил США к выполнению оборонных приоритетов.

3 июля Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты продолжают поставлять вооружение Украине, однако при этом должны убедиться, что их собственные запасы остаются достаточными.