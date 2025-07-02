Президент США Дональд Трамп и генсек НАТО Марк Рютте на саммите Альянса в Гааге, 25 июня 2025 года (Фото: LUDOVIC MARIN/Pool via REUTERS/File Photo)

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что понимает США, которым всегда надо заботиться о своих собственных интересах , но Украина также не может обойтись без различной поддержки, которую получает.

Об этом он заявил в эфире телеканала Fox News в среду, 2 июля.

В частности, так Рютте прокомментировал решение США прекратить поставки некоторой военной помощи в Украину.

«Когда речь идет об Украине в краткосрочной перспективе, Украина не может обойтись без всяческой поддержки, которую она может получить», — заявил генсек НАТО.

Как добавил Рютте, он понимает то, что США должны заботиться о своих запасах, но в то же время должна быть определенная гибкость. Он считает, что то, чтобы Украина не проиграла в войне, также отвечает интересам США.

«Европейцы тем временем усиливают помощь, они уже пообещали 35 млрд евро для Украины в этом году, поэтому когда речь идет о распределении обязанностей, это происходит, но мы не справимся без практической поддержки США», — сказал Рютте.

1 июля издание Politico сообщило, что Пентагон приостановил поставки некоторых ракет для систем ПВО и других высокоточных боеприпасов в Украину из-за беспокойства по поводу чрезмерного сокращения собственных арсеналов США. По данным издания, решение было принято еще в начале июня, но вступило в силу только теперь.

Впоследствии пресс-секретарь Белого дома Анна Келли подтвердила решение о прекращении поставок в Украину некоторого оружия после осмотра помощи Министерством обороны и поддержки других стран.

2 июля Министерство обороны Украины в ответ на заявление Белого дома о прекращении передачи Киеву некоторых видов оружия сообщило, что Украина не получала официальных сообщений об остановке или изменении графиков поставок согласованной ранее военной помощи со стороны США и сейчас уточняет детали.

В тот же день МИД Украины писал, что заместитель главы ведомства Марьяна Беца встретилась с временным поверенным в делах США в Украине Джоном Гинкелем для обсуждения данного вопроса. Отмечалось, что Украина и США проводят консультации по оборонным поставкам, которые продолжаются сейчас на всех уровнях, и дальнейших контактов между странами, которые будут способствовать восстановлению поставок оружия.

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Соединенные Штаты Америки продолжают поставки вооружения Украине, в том числе и ракет для систем противовоздушной обороны Patriot.