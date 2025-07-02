Рютте — о решении США относительно военной помощи: Украина не справится без поддержки в краткосрочной перспективе

2 июля, 17:14
Поделиться:
Президент США Дональд Трамп и генсек НАТО Марк Рютте на саммите Альянса в Гааге, 25 июня 2025 года (Фото: LUDOVIC MARIN/Pool via REUTERS/File Photo)

Президент США Дональд Трамп и генсек НАТО Марк Рютте на саммите Альянса в Гааге, 25 июня 2025 года (Фото: LUDOVIC MARIN/Pool via REUTERS/File Photo)

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что понимает США, которым всегда надо заботиться о своих собственных интересах, но Украина также не может обойтись без различной поддержки, которую получает.

Об этом он заявил в эфире телеканала Fox News в среду, 2 июля.

В частности, так Рютте прокомментировал решение США прекратить поставки некоторой военной помощи в Украину.

«Когда речь идет об Украине в краткосрочной перспективе, Украина не может обойтись без всяческой поддержки, которую она может получить», — заявил генсек НАТО.

Читайте также:
«Рассчитывали на эти системы». Решение США повлияет на способность Украины отражать атаки РФ на гражданскую инфраструктуру — FT

Как добавил Рютте, он понимает то, что США должны заботиться о своих запасах, но в то же время должна быть определенная гибкость. Он считает, что то, чтобы Украина не проиграла в войне, также отвечает интересам США.

Реклама

«Европейцы тем временем усиливают помощь, они уже пообещали 35 млрд евро для Украины в этом году, поэтому когда речь идет о распределении обязанностей, это происходит, но мы не справимся без практической поддержки США», — сказал Рютте.

Читайте также:
«Очевидный сигнал: США отмежевываются от войны». NYT проанализировала последствия приостановки поставок оружия Украине

1 июля издание Politico сообщило, что Пентагон приостановил поставки некоторых ракет для систем ПВО и других высокоточных боеприпасов в Украину из-за беспокойства по поводу чрезмерного сокращения собственных арсеналов США. По данным издания, решение было принято еще в начале июня, но вступило в силу только теперь.

Впоследствии пресс-секретарь Белого дома Анна Келли подтвердила решение о прекращении поставок в Украину некоторого оружия после осмотра помощи Министерством обороны и поддержки других стран.

2 июля Министерство обороны Украины в ответ на заявление Белого дома о прекращении передачи Киеву некоторых видов оружия сообщило, что Украина не получала официальных сообщений об остановке или изменении графиков поставок согласованной ранее военной помощи со стороны США и сейчас уточняет детали.

В тот же день МИД Украины писал, что заместитель главы ведомства Марьяна Беца встретилась с временным поверенным в делах США в Украине Джоном Гинкелем для обсуждения данного вопроса. Отмечалось, что Украина и США проводят консультации по оборонным поставкам, которые продолжаются сейчас на всех уровнях, и дальнейших контактов между странами, которые будут способствовать восстановлению поставок оружия.

Читайте также:
Киев и Вашингтон «на всех уровнях» консультируются по возобновлению поставок американского оружия Украине — МИД

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Соединенные Штаты Америки продолжают поставки вооружения Украине, в том числе и ракет для систем противовоздушной обороны Patriot.

Редактор: Кристина Пицуряк

Теги:   Марк Рютте НАТО Дональд Трамп США военная помощь США

Поделиться:
Загрузка...
Новости из Израиля
Нетаниягу попросит Трампа надавить на Катар, чтобы тот выдворил лидеров ХАМАСа
Показать ещё новости
Главная Radio NV NV Премиум Аудіо Мой профиль

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
X