Премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила, что, несмотря на слухи о возможном прекращении поддержки, Соединенные Штаты не останавливали военную помощь Украине , а лишь пересмотрели поставки отдельных компонентов вооружения.

Об этом сообщает информационное агентство Ansa.

«Соединенные Штаты не прекратили поставки оружия и поддержку Украины, они пересмотрели решение о поставках конкретных компонентов, что является важным фактом, но значительно отличается от полного прекращения сотрудничества со стороны США, о котором сообщалось», — отметила Мелони.

Прекращение помощи США Украине — главное

1 июля пресс-секретарь Белого дома Анна Келли подтвердила решение США о прекращении поставок в Украину некоторого оружия после обзора помощи Министерством обороны и поддержки других стран. По данным Politico, речь идет о некоторых ракетах для систем ПВО и других высокоточных боеприпасах. Решение было принято из-за беспокойства по поводу чрезмерного сокращения арсеналов США.

2 июля Министерство обороны Украины заявило, что Киев не получал официальных сообщений об остановке или изменении графиков поставок согласованной ранее военной помощи со стороны США и сейчас уточняет детали.

МИД Украины написал, что заместитель главы ведомства Марьяна Беца встретилась с временным поверенным в делах США в Украине Джоном Гинкелем для обсуждения данного вопроса и консультаций.

Пресс-секретарь Госдепартамента Тэмми Брюс заявила, что США не прекратили поставки оружия в Украину, а лишь пересмотрели их. Кроме того, президент Дональд Трамп остается преданным обязательству по передаче Украине ракет к системам Patriot.

Ссылаясь на заявления Пентагона, она подчеркнула, что ведомство адаптирует свой подход к окончанию войны в Украине, сохраняя готовность Вооруженных сил США к выполнению оборонных приоритетов.

3 июля Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты продолжают поставлять вооружение Украине, однако при этом должны убедиться, что их собственные запасы остаются достаточными.