«Крутой, умный парень». Политтехнолог описал особое отношение Трампа к Путину 6 апреля, 17:51 Дональд Трамп (Фото:REUTERS/Octavio Jones)

Политтехнолог Борис Тизенгаузен описал в интервью Radio NV особое отношение бывшего президента США Дональда Трампа к российскому диктатору Владимиру Путину.

«Мы смотрим на Трампа только через призму его каких-то линейных заявлений. Например, когда он говорит: "Путин молодец, я бы с ним договорился, за один день бы войну завершил". Вот это интервью, кстати, очень показательно. Он его давал, если меня не изменяет память, Fox News», — сказал Тизенгаузен в эфире Radio NV.

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Журналист отметил, что во второй части этого интервью, которая не вышла, Трамп говорит, как бы он завершил войну России против Украины.

«Он бы отдал Путину все, что тот хочет — землю, например, области какие-то украинские, «Крым пусть забирает и война закончилась бы». Так и мы могли закончить войну. Отдать Путину всю Украину - и нет никакой войны», — описал позицию Трампа Тизенгаузен.

Он предположил, что Трамп хотел бы иметь такие же рычаги влияния, как у российского диктатора.

«Захотел закрыть CNN какой-то – закрыл. Захотел посадить всяких фейк-ньюз журналистов или что-нибудь с ними еще сделать — посадил. Он как-то кайфует от возможности тоталитарного инструментария, который имеет Путин. И он считает, что Путин крутой парень, умный», — сказал журналист.

В середине марта Трамп заявил, что он «добьется окончания катастрофической войны» России против Украины, если будет переизбран в президенты.

По мнению Трампа, российский диктатор Владимир Путин решил начать полномасштабное вторжение в Украину из-за неудачного вывода войск США из Афганистана в августе 2021 года.

Трамп считает, что «нас ждет третья мировая война».

«У нас будет третья мировая война, если что-то не произойдет быстро. Я единственный кандидат, который может дать это обещание: я не допущу третьей мировой войны», — сказал он.

Ранее Трамп утверждал, что смог бы «остановить войну» России против Украины, «позволив» стране-агрессору захватить часть украинской территории.