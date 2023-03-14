«Я знаю, что сказать». Трамп заявил, что он «добьется» окончания войны России против Украины, если будет переизбран в президенты 14 марта, 10:39 Дональд Трамп (Фото:REUTERS/Jonathan Ernst)

Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что он «добьется окончания катастрофической войны» России против Украины, если будет переизбран в президенты.

Об этом сообщает The Guardian.

«Прежде чем я прибуду в Овальный кабинет, я добьюсь окончания катастрофической войны между Россией и Украиной… Я знаю, что сказать», — сказал он.

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По мнению Трампа, российский диктатор Владимир Путин решил начать полномасштабное вторжение в Украину из-за неудачного вывода войск США из Афганистана в августе 2021 года.

Трамп считает, что «нас ждет третья мировая война».

«У нас будет третья мировая война, если что-то не произойдет быстро. Я единственный кандидат, который может дать это обещание: я предотвращу третью мировую войну», — сказал он.

Ранее Трамп утверждал, что смог бы «остановить войну» России против Украины, «позволив» стране-агрессору захватить часть украинской территории.