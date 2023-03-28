Скандальные заявления экс-президента. Трамп назвал Путина «очень умным человеком», который «хотел мира» 28 марта, 12:09 Дональд Трамп (Фото:REUTERS/Leah Millis)

Экс-президент США Дональд Трамп назвал российского диктатора Владимира Путина и китайского лидера Си Цзиньпина «очень умными людьми».

Об этом сообщает Daily Mail.

«Если вы видели на днях президента Си, умного, лучшего в своей игре, президента Путина, умного, очень умного человека, стоящего там и говорящего о мировом порядке на следующие 100 лет», — сказал Трамп.

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По словам Трампа, раньше он разговаривал с Путиным и «хорошо ладил» с ним.

Бывший президент заявил, что Путин якобы «хотел мира», а теперь он «видимо, получит все».



«Теперь похоже, что он в конечном итоге, получит все», — сказал Трамп.

Экс-президент США Дональд Трамп заявлял, что он «добьется окончания катастрофической войны» России против Украины, если будет переизбран в президенты.

Ранее Трамп утверждал, что смог бы «остановить войну» России против Украины, «позволив» стране-агрессору захватить часть украинской территории.