Трамп заявил, что «позволил бы» России захватить часть Украины 8 марта, 20:03 Дональд Трамп (Фото:REUTERS/Carlos Barria)

45-й президент США Дональд Трамп утверждал, что смог бы «остановить войну» России против Украины, «позволив» стране-агрессору захватить часть украинской территории. Об этом сообщает The Daily Beast.

По данным издания, фрагмент с этими заявлениями в радиоинтервью Трампа ведущему Fox News и его давнему «доверенному лицу» Шону Хэннити не пустили в эфир телеканала.



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Трамп продолжил повторять, что если бы не проиграл выборы, Россия бы не начала полномасштабную войну, и рассуждал, как при его президентстве российский диктатор Путин «ничего не захватил». По словам 45-го президента США, «в худшем случае» он «мог бы договориться отдать» некоторые украинские территории, которые, как он считает, являются «русскоязычными».

Как пишет The Daily Beast, в эфир Fox News пустили ту часть интервью, где Трамп хвастается, что мог бы «остановить» войну, но вырезали фрагмент, в котором тот рассказывает о своем «плане» после слов «Я мог бы договориться».



Ранее Трамп утверждал, что Украине нужно было «отказаться» от Крыма и НАТО, чтобы Россия не начала полномасштабное вторжение.