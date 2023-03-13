В случае прихода Трампа к власти вся американская помощь Украине прекратится — Яковина 13 марта, 07:48 В 2019 году Трамп отклонил «санкции из ада», направленные против России (Фото:REUTERS/Evelyn Hockstein/File Photo)

Украине будет «в миллион раз» сложнее отражать российскую агрессию, если президентом США в 2025 году станет Дональд Трамп. Такое мнение в эфире Radio NV высказал политический обозреватель Иван Яковина.

В одном из своих интервью Трамп дал понять, как собирается договариваться с диктатором Владимиром Путиным об окончании войны в Украине, — он хочет сдать России часть украинских территорий, отметил журналист.

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«В случае прихода Дональда Трампа к власти, я боюсь, вся американская помощь Украине прекратится. Европейская помощь, конечно, большая, хорошая, но с американской по объемам качества не сравнится. Поэтому Украине будет в миллион раз сложнее отбиваться в этой войне от российской агрессии, если президентом США станет Дональд Трамп», — сказал Яковина.

Кроме того, предположил обозреватель, при этом президенте с России начнут снимать санкции.

«Он отказался наложить санкции в декабре 2019 года. Трамп тогда отказался вводить против РФ так называемые санкции из ада, мотивируя это ничем — просто отказался и все. Уже в Сенате лежал законопроект, уже готовы были голосовать за него сенаторы, Трамп связался со своими сторонниками — республиканцами, у которых тогда было большинство, и сказал: „Ни в коем случае не принимать этот законопроект“», — пояснил свою позицию Яковина.

По его словам, администрация Трампа дала Путину возможность «нормально подготовиться» к полномасштабному вторжению 2022 года.

45-й президент США Дональд Трамп в интервью ведущему Fox News Шону Хэннити утверждал, что смог бы «остановить войну» России против Украины, позволив стране-агрессору захватить части украинской территории, которые, как он считает, являются «русскоязычными».

Фрагмент с этими заявлениями Трампа в эфир телеканала Fox News пустили после монтажа, вырезав фразу про его способность «договориться» с Путиным.

Ранее Трамп утверждал, что Украине нужно было «отказаться» от Крыма и вступления в НАТО, чтобы Россия не начала полномасштабное вторжение.