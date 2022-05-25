«Монополизация уже монопольной власти». Зачем Венгрии чрезвычайное положение из-за войны в Украине и почему Орбан до сих пор дружит с РФ — эксперт 25 мая, 21:24 Эксклюзив НВ Цей матеріал також доступний українською Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан (Фото:REUTERS/Bernadett Szabo/File Photo)

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан с 25 мая ввел в стране чрезвычайное положение, ведь война в Украине вроде бы «угрожает Венгрии», а санкции Евросоюза против России привели к росту цен и «огромным экономическим потрясениям».

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Зачем политик так поступил, почему до сих пор дружит с Россией и как это отразится на двусторонних отношениях с Украиной, в интервью Радио НВ объяснил эксперт по украинско-венгерским отношениям директор Института центральноевропейской стратегии Дмитрий Тужанский.

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— Как вы считаете, почему Венгрия объявила о введении такого чрезвычайного положения? Почему именно сейчас?

— Все довольно просто и банально. Для Орбана и его правительства это рутинное, внутриполитическое дело. Очень важно понимать, что аналогичное чрезвычайное положение (дословно оно переводится как особая ситуация в связи с определенными событиями) действовало еще вчера, начиная с весны 2020 года. Только то было введено из-за пандемии коронавируса и желания правительства противодействовать этой пандемии и действовать оперативно.

Этим решением было введено новое чрезвычайное положение, но по факту продлен тот режим, в котором жила Венгрия последние два года — просто заменили основание.

Для Виктора Орбана это тактический шаг, потому что ситуация с предыдущим чрезвычайным положением была странной. Оно было введено и действовало из-за коронавируса, а с марта этого года почти все карантинные ограничения в Венгрии были отменены.

Еще один политический момент: полномасштабное российское вторжение совпало с выборами в Венгрии. Избирательную кампанию Орбан очень успешно построил именно на риторике, что следует противодействовать последствиям войны, что Венгрия не должна платить цену этой войны, не должна быть втянута в эту войну. На этой риторике Орбан получил невероятную поддержку — еще одно конституционное большинство. Он хочет продолжать эту риторику и создает для себя основания с опозданием на три месяца. Но это ему не мешает: учитывая контроль медиа и общественного мнения, все откорректирует.

— Какие преимущества они при этом получают, ведь чрезвычайное положение предполагает ограничения для населения?

— Будем смотреть, что именно будет вводить правительство в условиях этого чрезвычайного положения. Ключевое, что меняется: теперь правительство может издавать декреты, которые по силе приравниваются к законам. Можем говорить об управлении Венгрией в каком-то ручном режиме. Но надо понимать, что правящая партия Фидес во главе с Орбаном уже 12 лет у власти в Венгрии: все, что они могли, уже и так под свой контроль [взяли] — и парламент, и президентский пост, и суды, и местное самоуправление.

Мы можем, конечно, говорить о дополнительных властных полномочиях, но речь идет о большей монополизации уже монопольной власти. Вот такой будет парадокс.

Но для Орбана это манипуляция, которая действительно срабатывает, потому что это возможность дальше драматизировать ситуацию еще больше, запугивать, держать общество в страхе; и на этом страхе себя позиционировать как спасителя нации и эффективного менеджера; а в случае чего — прикрывать неудачи. Все идет к тому, что введется эмбарго на нефть, как-то из этого надо будет выходить.

Виктору Орбану сейчас предстоит привести в порядок финансово-экономическую систему страны и [почему бы] не чрезвычайным положением или очень сложной ситуацией объяснять непопулярные шаги. Поэтому это политическая игра.

— Если бы вынести за скобки название страны, я бы подумал, что речь идет об автократической стране. Но Венгрия является членом Европейского Союза и НАТО. Как это может совмещаться в одной стране?

— Вопрос, который вы задаете, в ЕС задают последние 10 лет точно большое количество экспертов, чиновников, политиков. Я думаю, Виктор Орбан сам себе этот вопрос задает: как мы можем все это делать, будучи в Евросоюзе? Думаю, он сам удивлен.

Это вызов Евросоюзу. Именно поэтому против Венгрии, вероятно, [открыто] наибольшее количество процедур по нарушению норм, правил ЕС по верховенству права, закону, правам человека, процедурам демократии. Две последние процедуры — ключевые. Венгрия может утратить право голоса. Венгрия не может пользоваться дополнительными фондами ЕС, которые были выделены на компенсацию [последствий] после коронавируса. Свежая процедура возбуждена против Венгрии. Ее следствием может стать то, что Венгрия может терять доступ к базовым фондам ЕС из-за непрозрачности или коррупционных рисков тендерного законодательства.

Вот такая Венгрия. Она в этом смысле так точно уникальна.

— Президент Венгрии Каталин Новак не настолько влиятельна, как премьер-министр, мягко говоря. В то же время прозвучали вдохновляющие заявления о сотрудничестве с Украиной; были расставлены акценты, кто является агрессором и что с ним нужно бороться. Это такой политический финт Орбана, чтобы показать сбалансированность своей политики. Но с Польшей наметились прохладные отношения из-за отношения Венгрии к российскому вторжению в Украину. Мы предполагали, что это игра политическая. Это находит подтверждение?

— Абсолютно. Здесь несколько моментов. Не потому, что нам так хочется, а такова реальность: сегодня в Европе отношение страны и правительства к российскому вторжению и поддержке Украины определяет место этой страны в ЕС и НАТО. Здесь Венгрия оказалась в очень щепетильной позиции, потому что последние 12 лет Орбан строил очень, по его мнению, прагматичные отношения с Россией, а на самом деле — очень дружеские. И он не спешит с этой дружбой прощаться, хотя очевидно, что он в нескольких речах сам намекал, придется это сделать. Но мне кажется, что он будет этот момент оттягивать, потому что там и выгодные контракты, и непонятная лояльность, и многие мосты он сжег на Западе.

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Впрочем, сейчас Каталин Новак выходит как запасной «хороший полицейский», еще один министр иностранных дел. Поэтому она является еще одним альтер эго Орбана и альтер эго его, как молодого политика. Напомню, Орбан начинал как очень проевропейский, прозападный, либеральный демократ, еврооптимист.

Виктор Орбан пытается играть игру, сбалансировать эту свою внешнюю политику — соединить несоединимое, что есть в его стиле.

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