Ставки очень высоки. Как Венгрия пытается сорвать отказ ЕС от российской нефти 14 мая, 22:03 Цей матеріал також доступний українською

Борьба за появление эмбарго на российскую нефть — на передовицах европейской и мировой прессы. Драма разворачивается и публика следит за заявлениями премьера Венгрии Виктора Орбана

Нам всем хочется, чтобы наши союзники на своем Олимпе принимали молниеносные решения, которые приводили бы к неотвратимому поражению России и ее краху.

Но правда более жесткая. Олимпа нет, в европейской политике — интриги и позиционные войны. Войной интересов стала шестая волна санкций в ЕС, где все 27 стран должны единогласно одобрить, в частности полный отказ от российской нефти.

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Борьба за появление эмбарго на российскую нефть — на передовицах европейской и мировой печати. Драма разворачивается и публика следит за заявлениями премьера Венгрии Виктора Орбана и Европейской комиссии внимательнее, чем за Евровидением. Ставки высокие.

Враг не пытается даже «сохранять лицо» своих пособников и использует тактику разбитых окон. Создать одно исключение, затем другое, затем третье. Попытки Венгрии получить «исключение из санкций» под разными предлогами — банальная попытка найти слабое место в единстве ЕС. Заявления Орбана о том, что страна не выживет без российской нефти, не выдерживают никакой критики. Даже Международное энергетическое агентство — аналитический пророчивший центр «шок» от энергетических санкций признала: любая страна мира может сравнительно быстро адаптироваться к жизни без российской нефти.

Цель Венгрии — дать пример другим. За ними об «исключении» начинают говорить Греция, зарабатывающая на танкерах, Словакия, Болгария. Ничего личного просто бизнес, и Кремль это использует.

Ничего личного — просто бизнес, и Кремль это использует

Олимп пока еще продолжает попытки договориться с использованием всех имеющихся возможностей. Традиционные инструменты — финансовые бонусы и дополнительные фонды. Однако даже эти обычно действенные инструменты на этот раз не срабатывают и не приближают к принятию столь нужного решения по введению эмбарго.

Не помогли даже «приветы» от лидеров G7, недвусмысленно напомнивших: российская нефть финансирует российское оружие. Которое сегодня бъет по больницам и нефтеперерабатывающим заводам в Украине, а завтра будет нацелено глубже в Европу.

Ставки уже облачные и растут даже для президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен. Ей приходится обеспечивать единство ЕС, а управляемость блока постоянно под угрозой, потому что не нужно недооценивать РФ. Там хорошо знают слабые места Олимпа, и когда на кону угроза навсегда потерять наиболее привлекательный рынок и доходы от него, то ждать скорой и безболезненной победы над ними не стоит.

Так же не стоит создавать чрезмерные ожидания, вроде «решение по эмбарго будет принято в течение 24 часов». Потому что это не о решениях, а об ожесточенной и сложной борьбе, которая всех нас испытает на выносливость и стрессоустойчивость. И здесь нет легких путей, потому что теряют все.

В такой дипломатической битве невозможно просто стоять в стороне и ждать пока на Олимпе все устроят.

Орбан поймал кураж и считает, что он всех обыгрывает, потому что правила не для него, а российская труба продолжит поставлять нефть и состояние.

Шансы на введение эмбарго до сих пор есть. Европейские дипломаты ищут решение вторую неделю подряд. И это касается не только европейского Олимпа, но и стран G7 и даже G20.

Но так получилось, что эта труба идет через Украину. И эта труба под нашей юрисдикцией, и наша позиция может оказать существенное влияние на возможности Орбана наслаждаться игрой на Олимпе.

Текст опубликован с разрешения автора

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