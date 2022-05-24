Орбан объявил, что в Венгрии вводят чрезвычайное положение из-за войны в Украине

24 мая, 19:38
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Виктор Орбан (Фото:Bernadett Szabo/Reuters)

Виктор Орбан (Фото:Bernadett Szabo/Reuters)

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что вводит в стране чрезвычайное положение на фоне полномасштабной войны России против Украины.

Война России против Украины — главные события 24 мая

В обращении, опубликованном в Facebook, Орбан сказал, что война в Украине «представляет угрозу для Венгрии», а санкции Евросоюза против России привели к росту цен и «огромным экономическим потрясениям». По его словам, мир «находится на грани экономического кризиса», а Венгрия должна в первую очередь заботиться о благосостоянии своих граждан и держаться в стороне от войны.

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Орбан заявил, что после введения чрезвычайного положения правительство сможет «немедленно реагировать для защиты страны и семей всеми возможными способами». Первые решения правительства должны появиться 25 мая.

Новое правительство Венгрии приняло присягу 24 мая.

https://www.facebook.com/watch/?v=505480614638923

Венгрия блокирует предложение Евросоюза о постепенном запрете на импорт российской нефти, чем задерживает принятие всего шестого пакета санкций против РФ.

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После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину Виктор Орбан отказался поставлять Киеву вооружение и запретил транзит оружия через территорию своей страны. 4 апреля венгерский премьер объявил о своей победе на парламентских выборах.

Орбан – это венгерский Путин? – Михаил Драпак

https://www.youtube.com/embed/4tWOTTpr2VQ
Редактор: Нина Григорская

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Теги:   Венгрия Виктор Орбан Украина-Венгрия Война России против Украины

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