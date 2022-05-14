Президент Венгрии осудила вторжение России в Украину 14 мая, 18:42 Цей матеріал також доступний українською Каталин Новак (Фото:REUTERS/Bernadett Szabo)

Президент Венгрии Каталин Новак осудила вторжение России в Украину. Она призвала расследовать военные преступления РФ.

Война России против Украины — главные события 14 мая

Об этом сообщает The Guardian.

Новак заявила, что планирует приехать с рабочим визитом в Польшу и это будет жестом для налаживания отношений с Варшавой.

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Издание отмечает, что отказ Венгрии отправлять оружие в Украину и ее противодействие запланированному ЕС эмбарго на импорт российской нефти повлияли на отношения между Будапештом и Варшавой.

«Во вторник, 17 мая, я еду в Варшаву на встречу с президентом Польши. Господин президент, уважаемый Анджей Дуда, я благодарю вас за возможность поговорить, как положено друзьям», — сказала она во время инаугурационной речи.

По ее словам, Венгрия осуждает агрессию Путина, вооруженное вторжение в суверенное государство.

«Мы говорим вечное нет всем усилиям, направленным на восстановление Советского Союза», — сказала она.

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