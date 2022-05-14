Президент Венгрии осудила вторжение России в Украину
Каталин Новак (Фото:REUTERS/Bernadett Szabo)
Президент Венгрии Каталин Новак осудила вторжение России в Украину. Она призвала расследовать военные преступления РФ.
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Об этом сообщает The Guardian.
Новак заявила, что планирует приехать с рабочим визитом в Польшу и это будет жестом для налаживания отношений с Варшавой.
Издание отмечает, что отказ Венгрии отправлять оружие в Украину и ее противодействие запланированному ЕС эмбарго на импорт российской нефти повлияли на отношения между Будапештом и Варшавой.
«Во вторник, 17 мая, я еду в Варшаву на встречу с президентом Польши. Господин президент, уважаемый Анджей Дуда, я благодарю вас за возможность поговорить, как положено друзьям», — сказала она во время инаугурационной речи.
По ее словам, Венгрия осуждает агрессию Путина, вооруженное вторжение в суверенное государство.
«Мы говорим вечное нет всем усилиям, направленным на восстановление Советского Союза», — сказала она.
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