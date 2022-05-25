Чрезвычайное положение в Венгрии: в посольстве объяснили причины такого решения на фоне войны в Украине 25 мая, 13:47 Цей матеріал також доступний українською Венгрия приняла решение о введении чрезвычайного положения (Фото:Szabolcs Toth/Unsplash)

Посольство Венгрии в Украине объяснило решение Будапешта ввести чрезвычайное положение в стране.

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Там отметили, что чрезвычайное положение дает возможность в случае возникновения в соседней стране военной ситуации, вооруженного конфликта или гуманитарной катастрофы иметь в распоряжении правительства все необходимые инструменты для оказания помощи, поддержки и жилья беженцам.

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Также отмечается, что это поможет предотвратить вредные экономические влияния «в интересах смягчения последствий».

Накануне премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что вводит в стране чрезвычайное положение на фоне полномасштабной войны России против Украины.

Он отметил, что война в Украине «представляет угрозу для Венгрии», а санкции Евросоюза против России привели к росту цен и «огромным экономическим потрясениям».

Венгрия блокирует предложение Евросоюза о постепенном запрете на импорт российской нефти, чем задерживает принятие всего шестого пакета санкций против РФ.

После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину Виктор Орбан отказался поставлять Киеву вооружение и запретил транзит оружия через территорию своей страны.





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