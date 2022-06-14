В Турции пригрозили заблокировать рассмотрение заявок Финляндии и Швеции в НАТО на год 14 июня, 20:22 Цей матеріал також доступний українською Турция блокирует вступление Финляндии и Швеции в НАТО (Фото:REUTERS/Dado Ruvic/Illustration)

Глава парламентского комитета Турции по иностранным делам Акиф Чагатай Кылыч заявил, что страна может блокировать вступление Швеции и Финляндии в НАТО больше года, если не получит гарантий, которые ее удовлетворят.

Об этом сообщает The Guardian во вторник, 14 июня.



«Это вопрос жизненно важных национальных интересов, и мы готовы не допускать их членства в течение года, если потребуется… У Турции вторая по величине армия в НАТО, мы поставляем беспилотники, которые помогают Украине защищаться. Мы заслуживаем больше уважения», — сказал Кылыч, который входит в правящую Партию справедливости и развития (ПСР).



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Депутат обвинил Швецию и Финляндию в укрывательстве «террористических организаций», которые, по его словам, представляют «экзистенциальную угрозу» для Турции и убивают турецких граждан. Как пишет The Guardian, Кылыч отрицал, что конфликт связан с приближением парламентских выборов в Турции, которые запланированы на 2023 год.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что считает обеспокоенность Турции в отношении Финляндии и Швеции «легитимной».

18 мая Финляндия и Швеция подали заявки на членство в НАТО, подписанные министрами иностранных дел. Столтенберг до этого заверял, что страны примут в НАТО «с распростертыми объятиями» после того, как они подадут заявки.



Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что страна не может поддержать планы Швеции и Финляндии по вступлению в Альянс. Он настаивает на праве своей страны выдвигать двум скандинавским государствам требования о выдаче представителей Рабочей партии Курдистана (РПК), которую Анкара считает террористической. Швеция и Финляндия заявляют, что осуждают терроризм и открыты к диалогу.

Российский диктатор Владимир Путин угрожает «ответными мерами» на появление военной инфраструктуры Североатлантического альянса в Финляндии и Швеции. Также он назвал отказ Финляндии от нейтралитета «ошибочным».



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