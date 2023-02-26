Предоставление летального оружия. Лукашенко собирается встретиться с Си Цзиньпином, чтобы помочь РФ и Китаю обойти санкции — ISW 26 февраля, 07:25 Диктатор Лукашенко (Фото:Российский Foreign Ministry/Handout via REUTERS)

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко планирует встретиться с президентом Китая Си Цзиньпином, чтобы, возможно, помочь России и Китаю в уклонении от санкций.

Об этом говорится в новой сводке американского Института изучения войны (ISW) по итогам 25 февраля.

Аналитики отмечают, что ранее Лукашенко объявил о своих планах посетить Китай с 28 февраля по 2 марта и встретиться с Си Цзиньпином для подписания соглашений о торговле, инвестициях и крупномасштабных совместных проектах. Также Лукашенко намерен встретиться с самыми высокими чиновниками и руководителями китайских корпораций.

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«Заявление Лукашенко о запланированном визите совпадает с сообщениями CNN и The Washington Post о том, что чиновники США считают, что Китай серьезно рассматривает возможность продажи России боевых беспилотников, оружия, а также 122-мм и 152-мм артиллерийских снарядов. Сообщается, что российские и китайские официальные лица также разработали планы отправки беспилотников в Россию по поддельным отгрузочным документам во избежание международных санкций», — говорится в отчете.

Эксперты ISW предполагают, что Китай может попытаться использовать соглашения с Беларусью, чтобы скрыть нарушение санкций в случае таких отправлений в Россию.

Главный дипломат Китая Ван Й 22 февраля наведался в Москву, где встретился с главой МИД РФ Сергеем Лавровым и российским диктатором Владимиром Путиным.

По данным СМИ, китайский лидер Си Цзиньпин готовится посетить Москву в ближайшие месяцы для проведения саммита с Путиным.

В то же время, США и НАТО заявляют, что Китай рассматривает возможность поставок вооружения России для войны против Украины. По данным американских СМИ, речь может идти о дронах и даже боеприпасах и артиллерии.

Президент Владимир Зеленский на этом фоне заявил, что ему было бы желательно встретиться с руководителем Китая. По его словам, Киев уже передал этот сигнал Пекину на уровне дипломатов.