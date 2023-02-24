Что-то сильно изменилось для Китая. О чем говорят 12 пунктов мирного плана Си 24 февраля, 20:13 Эксклюзив NV Си Цзиньпин вмешивается в ситуацию в Украине не потому, что хочет мира, а потому, что не хочет, чтобы Путин серьезно проиграл (Фото:REUTERS/FW1F/Nicholas Macfie)

В последние недели что-то, похоже, изменилось, что побудило Китай попытаться подвести черту и остановить эту войну. Что происходит?

Интересно было прочитать мирный план Китая из 12 пунктов.

Это немного напоминает пиар и попытку выглядеть хорошо по отношению к глобальному югу, и немного — с точки зрения специфики, касающейся трудных моментов, — попытку найти решение проблем и мир. Много теплых слов, которые мало о чем говорят, и не упущена ни одна возможность покритиковать Запад, однако при этом никакой критики в адрес России, оккупанта и агрессора, который, собственно, и вызвал все эти проблемы.

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Несколько замечаний по разным пунктам и анализ ситуации.