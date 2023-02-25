Лукашенко собрался с официальным визитом в Китай

25 февраля, 15:32
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Лукашенко на следующей неделе планирует визит в Китай (Фото:Sputnik / Vladimir Astapkovich / Kremlin via REUTERS)

Лукашенко на следующей неделе планирует визит в Китай (Фото:Sputnik / Vladimir Astapkovich / Kremlin via REUTERS)

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко на следующей неделе планирует совершить официальный визит в Китай.

Об этом сообщается на его сайте.

Визит состоится с 28 февраля по 2 марта. Отмечается, что Лукашенко и глава КНР Си Цзиньпин проведут переговоры в узком и расширенном составах делегаций.

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«В центре внимания будут вопросы развития торгово-экономического, инвестиционного и гуманитарного сотрудничества, реализация общих масштабных проектов, взаимодействие в политической сфере, реагирование на острейшие вызовы в современной международной обстановке», — говорится в сообщении.

Планируется, что в Пекине Лукашенко также проведет ряд встреч с высшими должностными лицами КНР, руководством ведущих китайских корпораций.

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Ранее сообщалось, что Лукашенко в средине марта посетит Иран с официальным визитом.

В конце января Лукашенко ездил в Зимбабве.

Геополитическая активизация Китая: «мирный план» и визиты в Москву

МИД Китая на этой неделе опубликовал «мирный план» с идеями по урегулированию войны России против Украины. Он состоит из 12 пунктов, среди которых призыв к прекращению огня, отмене санкций и возобновлению переговоров, но нет никаких упоминаний о выводе российских войск с оккупированных территорий Украины.

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Си Цзиньпин вмешивается в ситуацию в Украине не потому, что хочет мира, а потому, что не хочет, чтобы Путин серьезно проиграл (Фото:REUTERS/FW1F/Nicholas Macfie) Что-то сильно изменилось для Китая. О чем говорят 12 пунктов мирного плана Си

Президент США Джо Байден, в частности, отверг китайский «мирный план», заявив, что его реализация выгодна только России. Президент Украины Владимир Зеленский считает положительным тот факт, что Пекин стал говорить об Украине, но не согласился с некоторыми пунктами.

Ведущий дипломат Китая Ван И 22 февраля посетил Москву, где встретился с главой МИД РФ Сергеем Лавровым и российским диктатором Владимиром Путиным.

По данным СМИ, китайский лидер Си Цзиньпин также готовится посетить Москву в ближайшие месяцы для проведения саммита с Путиным.

В то же время США и НАТО заявляют, что Китай рассматривает возможность поставок вооружения России для войны против Украины. По данным американских СМИ, речь может идти о дронах и даже боеприпасах и артиллерии.

Президент Владимир Зеленский на этом фоне заявил, что ему было бы желательно встретиться с руководителем Китая. По его словам, Киев уже передал этот сигнал Пекину на уровне дипломатов.

Редактор: София Лазарова

Теги:   Китай Беларусь Александр Лукашенко Визит Россия-Китай Си Цзиньпин Россия-Беларусь Война России против Украины Беларусь война

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