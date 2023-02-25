«Не дай Бог Китай начнет помогать РФ». Если ВСУ освободят Крым, то дальше все в России посыпется — интервью с Игалем Левиным 25 февраля, 12:14 Эксклюзив NV Украинские военные в Херсонской области (Фото:Константин и Влада Либеровы)

Если Запад поставит Украине необходимое вооружение, используя грамотный подход, изолировать Крым и воздействовать на полуостров проще, чем на Мариуполь, говорит офицер Армии обороны Израиля Игаль Левин.

Он считает, что после освобождения Крыма у России дальше все посыпется.

Но, добавляет военный аналитик, не дай Бог Китай начнет помогать России вооружениями. Если это случится, предрекает он, то война затягивается на очень долго.

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Как прошел год полномасштабной войны и чего украинцам ждать далее, Левин рассказал в интервью Radio NV.

— Прошел уже год полномасштабной войны. Хотел спросить у вас по поводу 24 февраля и тех ощущений, которые непосредственно у вас были, когда вы увидели сообщение о том, что полномасштабное вторжение в Украину началось. Это все сопровождалось большим количеством дезинформации. Вы же помните: «Харьков захвачен», «ПВО, авиация уничтожена». Что вы думали в тот момент?

— Я помню хорошо ту ночь, то утро. Я на самом деле ничего не думал. Я годами был вовлечен в военное строительство Украины здесь. Я проводил курсы, вышколы, общался с украинскими офицерами, военными. Буквально за полгода до этого взял интервью у Тараса Чмута, директора Повернись живим, где как раз обсуждали эти вопросы. Много чего обсуждали. Общался, знал.

Я примерно представлял себе, что из себя представляет украинская армия. Я себе, как военный, представлял, какие есть настроения. Поэтому я прекрасно понимал, что если каждый будет делать, что он должен на своем месте, то дальше просто нет смысла гадать.

Понимаете, война, армия и вообще военное дело — это большой туман войны. Что это означает? Это означает, что у вас есть так много [переменных], которые вы не можете никак предсказать. Вы не можете понять, что будут чувствовать украинские солдаты, украинский народ и что будет чувствовать русский солдат, российская армия, что у них в головах будет происходить. Вы можете примерно предполагать, но вы не можете никогда знать точно.

Не просто так генерал Залужный, главнокомандующий [ВСУ], на встречи с волонтерами и фондами буквально за несколько месяцев до полномасштабного вторжения, сказал, что если произойдет все-таки полномасштабное вторжение России, ВСУ в одиночку не справится, единственный шанс Украины выстоять — если весь украинский народ поднимется. То есть сотни тысяч добровольцев, что мы и увидели.

Этот момент мы никак не могли угадать, узнать, рассчитать.

И я не мог этого понимать, знать в первый день. Никак. Поэтому я просто делал свое дело. У меня были свои каналы, своя работа. Я тогда спал буквально два часа в сутки. Мне тогда предложили эвакуацию из Израиля. Я отказался, решил остаться в Украине. Это по личным мотивам. И спросил за неделю до вторжения у своего друга-офицера, как мне лучше и где быть полезным. Он мне говорит, что оставайся на медийном фронте, там намного больше будет от тебя КПД.

Помимо медийного фронта, в том числе волонтерка, связи с Израилем, координация. Много еще вещей, которые озвучивать нельзя ни в коем случае. Не было никаких мыслей — просто работа.

Пусть каждый делает свое дело на своем месте и будет, что будет. Вот такое и было представление: будь что будет.

— Как вы считаете, почему напугать не удалось, несмотря на, давайте говорить честно, многократное численное превосходство во всем, что они имели?

— У меня есть личное ощущение, что они все-таки напугали. Страх был. На войне все боятся. Кто говорит, что не боится, обманывает. Абсолютно все боятся, даже крутые спецназовцы. ССО-шники тоже боятся. Просто там есть механизмы и специальные методики, как страх перебороть, как его превратить в конструктив.

Но боятся абсолютно все. Это нормальная биологическая реакция: бей, замри или беги. Это реакция на угрозу. Страх был, естественно. Но я уверен, что в первую очередь — возмущения вопиющей несправедливостью. То есть такая кровавая, жесткая война, тотальный террор, бомбардировки городов… Вы ж помните, в первые дни из РСЗО зарядили сразу по жилым кварталам. Вот это мощное ощущение и возмущение, мне кажется, в украинцах пересилило все страхи. То есть возмущение было более жгучим, чем страх. И возмущение затмило страх.

— Сейчас очевидно, что все мировое сообщество отказалось от того, что «давайте вести миллион переговоров». И считают, что Донбасс и Крым нужно освобождать, в том числе с оружием в руках. Как вы считаете, можем ли мы говорить, что это один из главных итогов вот этого года войны?