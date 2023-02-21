Си Цзиньпин планирует визит в Россию в ближайшие месяцы, где встретится с Путиным — WSJ 21 февраля, 17:33 Си Цзиньпин и Владимир Путин (Фото:Sputnik/Mikhail Kuravlev/Kremlin via REUTERS)

Китайский лидер Си Цзиньпин готовится посетить Москву для проведения саммита с российским диктатором Владимиром Путиным в ближайшие месяцы, сообщает The Wall Street Journal.

Источники издания сообщили, что встреча Си Цзиньпина и Путина станет частью продвижения «многопартийных мирных переговоров» и позволит Китаю повторить свои призывы не применять ядерное оружие.

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По словам собеседников издания, подготовка к визиту находится на ранней стадии, и время его проведения еще не определено. Си Цзиньпин может посетить РФ в апреле или в начале мая, когда Кремль будет праздновать победу во Второй мировой войне над Германией.

Ожидается, что главный советник лидера Китая Ван И во время своего визита в Москву обсудит поездку Си Цзиньпина.

17 февраля министр иностранных дел Италии Антонио Таяни сообщил, что китайский лидер Си Цзиньпин выступит с «мирной речью» в годовщину полномасштабной войны России против Украины.

Китай воздерживается от критики России после ее вторжения в Украину, однако на саммите G20 в Индонезии Си Цзиньпин якобы «решительно выступил против использования атомного оружия и поддержал деэскалацию и прекращение огня».

Он также заявил, что применение ядерного оружия России в Украине недопустимо.

