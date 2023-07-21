Удар по имиджу диктатора. Ослабленный Путин попытается отомстить Пригожину — глава ЦРУ

21 июля, 07:30
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Евгений Пригожин (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Евгений Пригожин (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Бунт главаря ЧВК Вагнера Евгения Пригожина нанес ущерб тщательно создаваемому имиджу российского диктатора Владимира Путина как «сильного правителя», и он, скорее всего, будет стремиться отомстить человеку, возглавившему мятеж.

Об этом заявил директор ЦРУ Уильям Бернс, сообщает NBC News.

По его словам, бунт боевиков «обнажил значительные слабости в системе, выстроенной Путиным», а службы безопасности, военные и руководители страны оказались «в дрейфе» на 36 часов.

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Бернс заявил, что мятеж 23−24 июня поставил под угрозу картину, которую Путин пытался нарисовать как «арбитр порядка» в России. Вместо этого в течение короткого периода времени «вагнеровцы» продвигались к Москве без сопротивления.

Глава ЦРУ добавил, что у россиян, привыкших видеть Путина «хозяином положения», возник вопрос: «Неужели на императоре нет одежды?» или, по крайней мере, «Почему он так долго не может одеться?».

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Для московской элиты этот эпизод воскресил вопросы, возникшие после вторжения в Украину, «о рассудительности Путина, о его относительной отстраненности от событий и нерешительности».

«Самое примечательное, что произошло в тот день, — это то, что Путин был вынужден заключить сделку со своим бывшим поставщиком провизии», — сказал он, имея ввиду Пригожина.

По его словам, теперь Путин выжидает, «пытаясь выиграть время, пока он думает, что делать с Вагнером и что делать с самим Пригожиным».

«Путин, по моему опыту, терпеть не может, когда создается впечатление, что он слишком остро реагирует на происходящее», — сказал Бернс, добавив, что диктатор «пытается все уладить».

Скорее всего, Путин захочет постепенно отодвинуть Пригожина на второй план, но сохранить Вагнер, поскольку он считает военизированные формирования полезным инструментом.

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«Я буду удивлен, если Пригожин избежит дальнейшего возмездия за это. На месте Пригожина я бы не стал увольнять своего дегустатора», — сказал Бернс.

23 июня Пригожин объявил о начале вооруженного конфликта с минобороны РФ. Он заявил, что 25 тысяч его наемников идут «восстанавливать справедливость».

Но когда колонна вагнеровцев уже была в Московской области, в пресс-службе белорусского диктатора Александра Лукашенко заявили, что он провел переговоры с Пригожиным. После чего Пригожин сообщил, что останавливает поход на Москву и разворачивает свои колонны.

26 июня Путин предложил три варианта действий боевикам ЧВК Вагнер, которые участвовали в попытке мятежа. Среди них было предложение отправиться в Беларусь.

Глава ГУР Кирилл Буданов прокомментировал провальный бунт Пригожина и его решение «развернуть колонны» из-под Москвы, предположив, что Пригожина переубедили, воспользовавшись его «патриотизмом», а Лукашенко и другие лица смогли его убедить, что своими действиями он разорвет Россию.

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Редактор: Дарья Колесниченко

Теги:   Владимир Путин ЦРУ Частная военная компания Вагнера Евгений Пригожин Уильям Бернс Война России против Украины

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