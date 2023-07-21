Удар по имиджу диктатора. Ослабленный Путин попытается отомстить Пригожину — глава ЦРУ 21 июля, 07:30 Евгений Пригожин (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Бунт главаря ЧВК Вагнера Евгения Пригожина нанес ущерб тщательно создаваемому имиджу российского диктатора Владимира Путина как «сильного правителя», и он, скорее всего, будет стремиться отомстить человеку, возглавившему мятеж.

Об этом заявил директор ЦРУ Уильям Бернс, сообщает NBC News.

По его словам, бунт боевиков «обнажил значительные слабости в системе, выстроенной Путиным», а службы безопасности, военные и руководители страны оказались «в дрейфе» на 36 часов.

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Бернс заявил, что мятеж 23−24 июня поставил под угрозу картину, которую Путин пытался нарисовать как «арбитр порядка» в России. Вместо этого в течение короткого периода времени «вагнеровцы» продвигались к Москве без сопротивления.

Глава ЦРУ добавил, что у россиян, привыкших видеть Путина «хозяином положения», возник вопрос: «Неужели на императоре нет одежды?» или, по крайней мере, «Почему он так долго не может одеться?».

Для московской элиты этот эпизод воскресил вопросы, возникшие после вторжения в Украину, «о рассудительности Путина, о его относительной отстраненности от событий и нерешительности».

«Самое примечательное, что произошло в тот день, — это то, что Путин был вынужден заключить сделку со своим бывшим поставщиком провизии», — сказал он, имея ввиду Пригожина.

По его словам, теперь Путин выжидает, «пытаясь выиграть время, пока он думает, что делать с Вагнером и что делать с самим Пригожиным».

«Путин, по моему опыту, терпеть не может, когда создается впечатление, что он слишком остро реагирует на происходящее», — сказал Бернс, добавив, что диктатор «пытается все уладить».



Скорее всего, Путин захочет постепенно отодвинуть Пригожина на второй план, но сохранить Вагнер, поскольку он считает военизированные формирования полезным инструментом.

«Я буду удивлен, если Пригожин избежит дальнейшего возмездия за это. На месте Пригожина я бы не стал увольнять своего дегустатора», — сказал Бернс.

23 июня Пригожин объявил о начале вооруженного конфликта с минобороны РФ. Он заявил, что 25 тысяч его наемников идут «восстанавливать справедливость».

Но когда колонна вагнеровцев уже была в Московской области, в пресс-службе белорусского диктатора Александра Лукашенко заявили, что он провел переговоры с Пригожиным. После чего Пригожин сообщил, что останавливает поход на Москву и разворачивает свои колонны.

26 июня Путин предложил три варианта действий боевикам ЧВК Вагнер, которые участвовали в попытке мятежа. Среди них было предложение отправиться в Беларусь.

Глава ГУР Кирилл Буданов прокомментировал провальный бунт Пригожина и его решение «развернуть колонны» из-под Москвы, предположив, что Пригожина переубедили, воспользовавшись его «патриотизмом», а Лукашенко и другие лица смогли его убедить, что своими действиями он разорвет Россию.