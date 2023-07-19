«Падение морального духа». Структура российского военного командования запутана после бунта Пригожина — генерал Милли 19 июля, 08:57 Боевики Вагнера (Фото:REUTERS/Stringer)

Структура командования российских войск «в лучшем случае запутана» после бунта главаря ЧВК Вагнера Евгения Пригожина, заявил глава Объединенного комитета начальников штабов генерал Марк Милли.

Об этом сообщает Politico.

По его словам, неудачный мятеж привел в беспорядок структуру военного командования России.

«Аппарат командования и управления на стратегическом уровне, безусловно, в лучшем случае сбивает с толку и, вероятно, вызывает затруднения», — сказал Милли.

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Генерал заявил, что последствия бунта способствовали падению морального духа российских войск.

23 июня главарь ЧВК Вагнера Евгений Пригожин объявил о начале вооруженного конфликта с минобороны РФ. Он заявил, что 25 тысяч его наемников идут «восстанавливать справедливость».

Но когда колонна вагнеровцев уже была в Московской области, в пресс-службе беларусского диктатора Александра Лукашенко заявили, что он провел переговоры с Пригожиным. После чего Пригожин заявил, что останавливает поход на Москву и разворачивает свои войска.

В пресс-службе Лукашенко утверждали, что он якобы целый день вел переговоры с Пригожиным и тот согласился «остановить движение по территории России», а его боевикам взамен пообещали «гарантии безопасности».

26 июня Путин предложил три варианта действий боевикам ЧВК Вагнер, которые участвовали в попытке мятежа. Среди них было предложение отправиться боевикам Вагнера в Беларусь.