В Великобритании и США заявили, что атака РФ на ЗАЭС станет нарушением статьи 5 устава НАТО

20 августа, 17:16
Запорожская АЭС (Фото:Запорожская АЭС)

Запорожская АЭС (Фото:Запорожская АЭС)

Глава спецкомитета по обороне Палаты общин Великобритании Тобиас Эллвуд заявил, что в случае утечки радиации из-за атаки РФ на Запорожскую АЭС НАТО должно задействовать статью 5 своего устава.

Об этом Эллвуд сообщил в своем Twitter.

«Любое умышленное повреждение, которое повлечет потенциальную утечку радиации на украинском ядерном реакторе, станет нарушением статьи 5 НАТО», — написал он.

Видео дня

https://twitter.com/Tobias_Ellwood/status/1560505699179925509

Британского чиновника поддержал член Палаты представителей Конгресса США Адам Кинзингер.

«Действительно, это даже не подлежит дискуссии. Любая утечка радиации будет убивать людей в странах НАТО. Это автоматически задействует статью 5», — написал Кинзингер в ответ.

https://twitter.com/AdamKinzinger/status/1560821183305711616

Статья 5 устава НАТО предусматривает принцип коллективной обороны. Это означает, что нападение на одного из членов Альянса считается нападением на всех его членов.

Ядерный терроризм РФ: что происходит на оккупированной Запорожской АЭС

Российские оккупанты захватили крупнейшую атомную электростанцию в Европе Запорожскую АЭС еще в начале полномасштабной войны, 4 марта. Сотрудники станции оказались в заложниках. На станции находятся российские военные, а также сотрудники Росатома. В настоящее время на станции не работают два из шести реакторов.

Кремль использует Запорожскую АЭС как «ядерный щит» для прикрытия своей военной техники, поскольку ВСУ не могут открыть ответный огонь в районе электростанции, а также для давления на Украину и мир, угрожая ядерной катастрофой.

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Российские войска обустроили огневые позиции на ЗАЭС и отстреливают оттуда украинские города. Кроме того, военные РФ разместили в машинном зале первого энергоблока Запорожской АЭС не менее 14 единиц тяжелой военной техники с боекомплектом, оружием и взрывчаткой. По данным СМИ, оккупанты также заминировали машинные залы энергоблоков на ЗАЭС.

Россия пытается получить полный контроль над станцией. 19 августа в Энергоатоме сообщили, что Россия готовится в ближайшее время отключить Запорожскую АЭС от энергосистемы Украины.

Для этого россияне постоянно обстреливают территорию ЗАЭС, обвиняя при этом украинскую сторону.

Российские военные, в том числе, разрушают линии электропередач, связывающие ЗАЭС с энергосистемой Украины, прикрываясь тем, что «это якобы делают ВСУ». Это создает риск ядерной аварии, ведь без питания станции станет невозможной работа насосов, охлаждающих ядерные реакторы.

По сообщениям Энергоатома, российские оккупанты ищут поставщиков топлива для дизель-генераторов, которые должны включиться после остановки энергоблоков и при отсутствии внешнего энергоснабжения для систем охлаждения ядерного топлива.

Украина подчеркивает, что станцию обстреливает именно Россия, и призывает мир направить миссию МАГАТЭ и установить на территории ЗАЭС демилитаризованную зону.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что спровоцированная Россией катастрофа на атомной электростанции будет означать «по сути применение ядерного оружия» без ядерного удара.

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Запорожская АЭС: ядерный бумеранг

МАГАТЭ, основная международная организация в области ядерной энергетики, выразила «серьезную обеспокоенность» этими рисками и призвала стороны конфликта проявить «максимальную сдержанность» вблизи ЗАЭС.

Доступак объекту у МАГАТЭ нет. Украина и МАГАТЭ работают над организацией миссии на ЗАЭС, которую может возглавить гендиректор агентства Рафаэль Гросси.

По словам Зеленского, если Россия продолжит ядерный шантаж на захваченной Запорожской АЭС, это лето может стать одним из самых трагических в истории Европы.

Редактор: Виктория Бедрак

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Теги:   США Великобритания НАТО Запорожская АЭС Война России против Украины

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