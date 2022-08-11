РФ может спровоцировать аварию на Запорожской АЭС, по-сути, это будет применением ядерного оружия без ядерного удара — Зеленский

11 августа, 15:42
Владимир Зеленский (Фото:Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS)

Владимир Зеленский (Фото:Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS)

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страна-агрессор Россия может спровоцировать наибольшую в истории аварию на Запорожской АЭС, которая, по сути, будет применением ядерного оружия без ядерного удара.

«Если советская власть пыталась скрыть Чернобыльскую катастрофу и ее последствия, то российская власть более цинична. Она делает все, чтобы риск ядерной катастрофы стал максимальным, а виноват должен быть кто-то другой», — сказал он на Конференции стран-партнеров Украины на уровне министров обороны.

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Глава государства заявил, что когда оккупанты пришли на АЭС, их танки обстреляли ее.

https://www.facebook.com/zelenskiy.official/videos/1025572941488024

«Размещая боевую технику на территории станции и проводя там утилизацию боеприпасов, российские военные не могут не знать, что ставят всю Европу под угрозу ядерной катастрофы», — сказал он.

Зеленский напомнил, что «в августе они повредили линии связи станции с нашей энергосистемой и датчики радиационного мониторинга, азотно-кислородную станцию.

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«Уже тогда Европа оказалась за несколько шагов до ядерной катастрофы», — сказав президент.

По словам Зеленского, «Россия может спровоцировать наибольшую в историю аварию на Запорожской АЭС.

«Это может быть более катастрофично, чем Чернобыль и по сути — использованием Россией ядерного оружия, но без ядерного удара», — сказал он.

Глава государства заявил, что ответом на ядерный шантаж «должны быть жесткие санкции против Росатома и всей российской атомной отрасли, а не договоренности с ними».

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Ядерный терроризм РФ: что происходит на оккупированной Запорожской АЭС

Российские оккупанты захватили крупнейшую атомную электростанцию в Европе, Запорожскую АЭС еще в начале полномасштабной войны, 4 марта. Сотрудники станции оказались в заложниках.

В конце апреля АЭС полностью возобновила работу, хотя российский режим пытается получить полный контроль за станцией, привлекая своих специалистов.

https://www.youtube.com/watch?v=8r5991ZBKms

Кремль использует Запорожскую АЭС для прикрытия своей военной техники, поскольку ВСУ не могут открыть ответный огонь в районе электростанции, а также для давления на Украину и мир, угрожая ядерной катастрофой.

Российские войска обустроили огневые позиции на ЗАЭС и обстреливают оттуда украинские города. В Энергоатоме сообщали, что военные РФ разместили в машинном зале первого энергоблока Запорожской АЭС не менее 14 единиц тяжелой военной техники с боекомплектом, оружием и взрывчаткой.

Госсекретарь США Энтони Блинкен обвинил Россию в использовании Запорожской АЭС в качестве «ядерного щита» и назвал действия РФ «вершиной безответственности».

Оккупанты также устраивают провокации, обстреливая территорию ЗАЭС и обвиняя в этом ВСУ.

Российские обстрелы 5 августа вызвали пожар на водородной станции АЭС. Кроме того, в результате повреждений линий электропередач 4-й энергоблок ЗАЭС отключен от энергосистемы и переведен в резерв. В результате обстрела 6 августа российские снаряды попали в площадку у ядерных отходов.

В компании Энергоатом заявили, что российские военные совершают артиллерийские обстрелы Запорожской АЭС, потому что хотят разрушить ее инфраструктуру и отсоединить ее от энергосистемы Украины, чтобы обесточить юг.

Гендиректор Международного агентства по атомной энергии Гросси призвал допустить миссию МАГАТЭ на Запорожскую АЭС после ее обстрелов российскими войсками.

Инфографика: НВ
Редактор: Дарья Колесниченко

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Теги:   Ядерное оружие Запорожская АЭС Владимир Зеленский Война России против Украины

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