РФ может спровоцировать аварию на Запорожской АЭС, по-сути, это будет применением ядерного оружия без ядерного удара — Зеленский 11 августа, 15:42 Владимир Зеленский (Фото:Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS)

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страна-агрессор Россия может спровоцировать наибольшую в истории аварию на Запорожской АЭС, которая, по сути, будет применением ядерного оружия без ядерного удара.

«Если советская власть пыталась скрыть Чернобыльскую катастрофу и ее последствия, то российская власть более цинична. Она делает все, чтобы риск ядерной катастрофы стал максимальным, а виноват должен быть кто-то другой», — сказал он на Конференции стран-партнеров Украины на уровне министров обороны.

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Глава государства заявил, что когда оккупанты пришли на АЭС, их танки обстреляли ее.

«Размещая боевую технику на территории станции и проводя там утилизацию боеприпасов, российские военные не могут не знать, что ставят всю Европу под угрозу ядерной катастрофы», — сказал он.



Зеленский напомнил, что «в августе они повредили линии связи станции с нашей энергосистемой и датчики радиационного мониторинга, азотно-кислородную станцию.

«Уже тогда Европа оказалась за несколько шагов до ядерной катастрофы», — сказав президент.

По словам Зеленского, «Россия может спровоцировать наибольшую в историю аварию на Запорожской АЭС.

«Это может быть более катастрофично, чем Чернобыль и по сути — использованием Россией ядерного оружия, но без ядерного удара», — сказал он.

Глава государства заявил, что ответом на ядерный шантаж «должны быть жесткие санкции против Росатома и всей российской атомной отрасли, а не договоренности с ними».

Ядерный терроризм РФ: что происходит на оккупированной Запорожской АЭС

Российские оккупанты захватили крупнейшую атомную электростанцию в Европе, Запорожскую АЭС еще в начале полномасштабной войны, 4 марта. Сотрудники станции оказались в заложниках.

В конце апреля АЭС полностью возобновила работу, хотя российский режим пытается получить полный контроль за станцией, привлекая своих специалистов.

Кремль использует Запорожскую АЭС для прикрытия своей военной техники, поскольку ВСУ не могут открыть ответный огонь в районе электростанции, а также для давления на Украину и мир, угрожая ядерной катастрофой.

Российские войска обустроили огневые позиции на ЗАЭС и обстреливают оттуда украинские города. В Энергоатоме сообщали, что военные РФ разместили в машинном зале первого энергоблока Запорожской АЭС не менее 14 единиц тяжелой военной техники с боекомплектом, оружием и взрывчаткой.

Госсекретарь США Энтони Блинкен обвинил Россию в использовании Запорожской АЭС в качестве «ядерного щита» и назвал действия РФ «вершиной безответственности».

Оккупанты также устраивают провокации, обстреливая территорию ЗАЭС и обвиняя в этом ВСУ.

Российские обстрелы 5 августа вызвали пожар на водородной станции АЭС. Кроме того, в результате повреждений линий электропередач 4-й энергоблок ЗАЭС отключен от энергосистемы и переведен в резерв. В результате обстрела 6 августа российские снаряды попали в площадку у ядерных отходов.

В компании Энергоатом заявили, что российские военные совершают артиллерийские обстрелы Запорожской АЭС, потому что хотят разрушить ее инфраструктуру и отсоединить ее от энергосистемы Украины, чтобы обесточить юг.

Гендиректор Международного агентства по атомной энергии Гросси призвал допустить миссию МАГАТЭ на Запорожскую АЭС после ее обстрелов российскими войсками.

Инфографика: НВ

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