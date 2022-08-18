Кулеба заявил, что Гросси готов возглавить миссию МАГАТЭ на Запорожскую АЭС 18 августа, 09:44 Российские оккупанты устраивают провокации на Запорожской АЭС (Фото:Alexander Ermochenko/File Photo/Reuters)

Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил о готовности возглавить миссию МАГАТЭ на Запорожскую АЭС.

Об этом он сообщил во время переговоров с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой.

«В нашем разговоре Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщил мне, что в ответ на приглашение Украины он готов возглавить делегацию МАГАТЭ на Запорожскую атомную станцию», — написал украинский министр в Twitter.

Видео дня

Кулеба добавил, что акцентировал внимание на неотложности миссии для устранения угроз ядерной безопасности, вызванных военными действиями России.

Крупнейшая атомная электростанция в Европе, Запорожская АЭС, была захвачена российскими оккупантами после боев в Энергодаре 4 марта. Здания ЗАЭС были повреждены российскими обстрелами в нескольких местах, а работники станции оказались в плену.

Кремль использует Запорожскую АЭС для прикрытия своей военной техники, поскольку ВСУ не могут открыть ответный огонь в районе электростанции, а также для давления на Украину и мир, угрожая ядерной катастрофой.

Российские войска обустроили огневые позиции на ЗАЭС и обстреливают оттуда украинские города. В Энергоатоме сообщали, что военные РФ разместили в машинном зале первого энергоблока Запорожской АЭС не менее 14 единиц тяжелой военной техники с боекомплектом, оружием и взрывчаткой.

Российские обстрелы 5 августа вызвали пожар на водородной станции АЭС. Кроме того, в результате повреждений линий электропередач 4-й энергоблок ЗАЭС отключен от энергосистемы и переведен в резерв. В результате обстрела 6 августа российские снаряды попали в площадку у ядерных отходов.

В компании Энергоатом заявили, что российские военные совершают артиллерийские обстрелы Запорожской АЭС, потому что хотят разрушить ее инфраструктуру и отсоединить ее от энергосистемы Украины, чтобы обесточить юг.

Гендиректор Международного агентства по атомной энергии Гросси призвал допустить миссию МАГАТЭ на Запорожскую АЭС после ее обстрелов российскими войсками.

11 августа российские оккупанты продолжали обстреливать район Запорожской АЭС, одно из попаданий было рядом с первым энергоблоком.

13 августа оккупанты снова обстреляли территорию ЗАЭС. В ГУР МО сообщили, что они готовят провокацию под украинским флагом.

16 августа глава Запорожской ОВА Александр Старух призвал жителей временно захваченного Энергодара эвакуироваться из-за обстрелов Россией Запорожской атомной электростанции. Он заявил, что в случае аварии придется эвакуировать около 400 тысяч человек из двух областей.

Украина призывает МАГАТЭ и ООН как можно быстрее отправить на Запорожскую АЭС международную миссию. 18 августа во Львове пройдет встреча генсекретаря ООН Антониу Гутерреша и президента Украины Владимира Зеленского, на которой в том числе обсудят российские провокации на Запорожской АЭС.





Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.