Запорожская АЭС: ядерный бумеранг 17 августа, 10:45

Российский диктатор Путин изменил объект для атомного шантажа

Поскольку угроза применения ядерного оружия привела к обещанию гарантированного уничтожения самого диктатора, он нашел другой формат атомных запугиваний. Но его план — угроза для самой РФ.

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Украинский персонал станции Запорожской атомной электростанции — наши герои, которые лучше всех понимают уровень угрозы и максимально обеспечивают работу даже в условиях обстрелов. Но как дальше будет развиваться ситуация зависит не от Украины.

Запорожская АЭС — гордость атомной энергетики мирового уровня. И именно поэтому она крайне опасна в случае умышленного создания аварийной ситуации.

Современная станция имеет максимальный уровень защиты. Ее невозможно разрушить случайным попаданием снаряда. ЗАЭС можно спровоцировать на ядерный взрыв только при сильном подрыве изнутри или при прицельном расстреле ракетами.

Оккупанты не только заминировали атомный объект, но для устрашения обстреливают его.

Показательно, что минирование второй по величине атомной электростанции Европы совершили не войска или Росгвардия. Согласно данным Главного управления разведки Украины минирование атомных блоков оккупированной ЗАЭС проводили боевики частной компании «Вагнер». Даже российские военные не сомневаются, что «вагнеровцы» их пустят на «радиоактивную пыль» вместе со станцией в случае приказа.

По данным Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины, в случае полномасштабного взрыва ЗАЭС превзойдет Чернобыльскую катастрофу в 10 раз. Поскольку на четвертом реакторе ЧАЭС было около 2 000 топливных порций, а на шести реакторах и хранилище отработанного топлива ЗАЭС на момент оккупации находится до 18 000 порций топлива. Соответственно и площадь потенциального радиационного загрязненной территории достигнет двух миллионов км2, а это в три раза больше территории Украины.

Но план Путина — угроза для самой РФ

И речь идет не только о частичном радиационном поражении Европы. Как раз европейцы хорошо осознают всю опасность ситуации (об этом понимании свидетельствует, в частности, заявление G7 с требованием к России немедленно вернуть Украине контроль над ЗАЭС). Но далеко не все догадываются, чем обернется ядерная катастрофа для самого агрессора и не только.

Ядерная угроза для России и ее «партнера»

Эксперты изучали карту воздушных потоков для того, чтобы выяснить, какие именно территории будут поражены перемещением воздушных масс.

Аналитика показывает, что в меньшей степени пострадает Европа, ощутимые проблемы достанутся только ее югу. А вот российские территории юга и Кавказа в большой опасности, поскольку немаловажную роль играет близость к месту потенциального путинского атомного преступления. А от Энергодара ближе к российской границе, чем к Киеву.

Факт, что сокрушительное поражение уничтожит все живое на территории так называемых ДНР и ЛНР и превратит в пустыню Крым мало беспокоит россиян. Но гарантированно аналогом эпицентра чернобыльской зоны станет вся территория от Новороссийска и Ростова до Тамбова и Липецка. Радиационное поражение сделает непригодным для выживания Сочи и Чечню.

Конечно, для Путина вымирание российского юга — лишь побочные потери, которые ему безразличны, а истреблению Чечни он вообще будет рад.

Большинство россиян демонстрируют глубинное невежество по результатам радиационного заражения. Вспомним, как путинская армия копала окопы на территории Рыжего леса (где радиационный взрыв произошел более 30 лет назад). Солдаты в Рыжем лесу получили такой уровень лучевого поражения, что какое-то время его влияние может оказаться мало заметным. Но в течение года начнут проявляться заболевания, несовместимые с жизнью. Но нельзя надеяться, что неопытные люди способны будут соотносить, например, рак у молодого парня с его пребыванием в Рыжем лесу в начале 2022 года.

Сериал НПО «Чернобыль», с медицинской точки зрения, довольно правдиво показал мучения пораженных лучевой болезнью людей. Но россияне до сих пор не поймут, что в случае аварии на ЗАЭС это станет их реальностью.

Поэтому украинцам, которые имели родственников и друзей в РФ, следует информировать их о реальности опасности. Это может быть каплей, которая отразится на настроении населения страны-агрессора.

Но еще более интересно, что в зоне прямого поражения оказывается Турция. Заклятый друг Путина — Эрдоган, создавший для российского диктатора максимально благоприятные условия, на самом деле для него является разменной монетой. Имея похожий диктаторский тип личности, Эрдоган должен осознавать, на что способен его «партнер».

А вот знает ли он, что ожидает Турцию в случае ядерной катастрофы ЗАЭС?

Как медик, понимаю, чем может обернуться попустительство турецкого лидера Путину. Приведу только несколько фактов:

— даже если загрязнение турецкой территории приведет к лучевой болезни не 4, а 3 степени, то смертность в ближайший период составит до 70%;

— лучевая болезнь самой легкой — первой степени — не означает гарантированного выздоровления, ведь она может спровоцировать ряд летальных заболеваний.

Турецкому лидеру даже нет необходимости доверять украинским источникам, достаточно обратиться за экспертной оценкой к МАГАТЭ, чтобы получить ужасную в своей правдивости картину путинского ядерного терроризма. Если Эрдоган будет адекватно осведомлен об угрозах, у него появится повод для серьезного разговора со своим российским «партнером».

Даже для российского народа, в подавляющем большинстве поддерживающего своего диктатора, подрыв ЗАЭС смертельно опасен. Осталось донести эту информацию до потенциальных жертв.

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