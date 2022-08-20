Ядерный шантаж РФ. Это лето может стать одним из самых трагических в истории Европы — Зеленский 20 августа, 00:19 Владимир Зеленский (Фото:instagram.com/zelenskiy_official)

Если Россия продолжит ядерный шантаж на захваченной Запорожской АЭС, это лето может стать одним из самых трагических в истории Европы.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.



По его словам, украинские дипломаты, партнеры, а также представители ООН и МАГАТЭ прорабатывают конкретные детали миссии, которая должна быть направлена на Запорожскую АЭС.

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По его словам, именно с этой миссии может начаться восстановление полной безопасности на ЗАЭС и в Энергодаре.

«Если российский шантаж радиацией продолжится, то это лето может войти в историю европейских стран как одно из самых трагических за все время. Потому что ни в одной инструкции ни на одной атомной станции мира не предусмотрен порядок действий на тот случай, если какое-то государство-террорист превращает АЭС в мишень», — сказал президент.

Украина призывает МАГАТЭ и ООН как можно быстрее отправить на Запорожскую АЭС международную миссию. Во время встречи с генсекретарем ООН Антониу Гутерришем во Львове президент Владимир Зеленский обсудил с ним ядерную угрозу, которую провоцирует на Запорожской АЭС российская армия.

В Главном управлении разведки Минобороны заявили, что российские оккупанты 19 августа готовят провокацию на Запорожской АЭС.

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