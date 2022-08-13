«Ситуация близкая к Фукусиме». Действия российских оккупантов могут привести к ядерной катастрофе на Запорожской АЭС — инженер станции 13 августа, 19:12 Инженер с оккупированной Запорожской АЭС рассказал о ситуации на станции и рисках ядерной катастрофы (Фото:Энергоатом)

Инженер с оккупированной Запорожской АЭС дал интервью BBC News Украина. Он рассказал о регулярных обстрелах объектов станции российской армией, что создает риск ядерной катастрофы на ЗАЭС.

Инженер, личность которого не раскрывается из соображений безопасности, подтвердил, что российские оккупанты разместили на ЗАЭС военную технику и заминировали машинные залы ядерных реакторов.



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«На ЗАЭС находится огромное количество военной техники РФ. Большую часть инженерных машин, Уралов и другого транспорта они загнали под переходные галереи, по которым персонал идет из спецкорпусов в энергоблоки. В повседневной жизни эти галереи называются просто „эстакады“. Чем дальше в глубину территории станции, тем более интересные объекты можно найти под эстакадой. У второго спецкорпуса иногда стоят БМ Град с полностью загруженным боекомплектом», — рассказал сотрудник ЗАЭС.

По его словам, россияне имитируют обстрел станции со стороны украинских сил.

«На территории станции есть площадка, где хранятся тяжелые металлические конструкции, такие как свежие парогенераторы. Так вот, на ней сейчас расположены российские артиллерийские установки, которые обстреливают ЗАЭС, имитируя „прилеты“ из Никополя. Я лично видел обстрел с этой площадки, видел выход оттуда и куда прилетело. С момента выхода до момента прилета прошло не более трех секунд. Каждый из сотрудников ЗАЭС это видел и слышал. И знает, откуда летит и куда», — сказал инженер станции.

Он рассказал, что представители Росатома исследовали карты ЗАЭС и ландшафт территории электростанции, после чего начались обстрелы.

«Они знают, куда стрелять, чтобы было „больно“, но не „смертельно“. Они как вертухаи в СИЗО или сотрудники ФСБ — бьют так, чтобы синяков не было, но ты запомнил навсегда. Приведу пример последних обстрелов. Разбили азотно-кислородную станцию. С одной стороны, лишиться такого объекта — это катастрофа для станции. С другой стороны, этот объект не сильно влияет на корректную работу энергоблоков», — отметил он.

Инженер АЭС объяснил, что наибольший риск создают обстрелы линий электропередач. По его словам, это прямой путь к ядерной аварии, ведь без питания станции станет невозможным охлаждение ядерных реакторов.

«Российские военные разбивают линии электропередач, которые связывают нас с энергосистемой Украины, прикрываясь тем, что это якобы делают ВСУ. Последствия таких обстрелов не слишком критичны для Украины в целом. Но роковые для ЗАЭС. Атомная электростация не может работать в никуда. Она должна куда-нибудь отдавать электроэнергию. Если вдруг все потребители исчезают — станция „захлебывается“, энергоблоки аварийно отключаются, и начинается так называемый блэкаут. Это означает, что ни один энергоблок не выдает мощность наружу. Может показаться, что ничего страшного, но есть одно „но“. Энергоблоку нужно электричество, чтобы работали насосы, охлаждающие ядерное топливо в реакторе или в бассейне выдержки. Это очень долгий процесс», — говорит инженер ЗАЭС.

«Без этого охлаждения будет страшная ядерная катастрофа. Нам нужно, чтобы хотя бы один энергоблок работал на любую энергосистему. Во-первых, это даст нам шанс когда-нибудь пустить другие энергоблоки. Во-вторых, это необходимо во избежание ядерной катастрофы», — добавляет он.

Создавая угрозу ядерной аварии на ЗАЭС, россияне одновременно предлагают переключить станцию на российскую энергосистему.

«Они ломают высоковольтные линии, связывающие ЗАЭС с энергосистемой Украины. И в то же время говорят нам: „Если неонацисты из ВСУ сломают вам последнюю линию, мы готовы предоставить вам помощь“», — объясняет сотрудник станции.

«В чем будет их „помощь“? Они дадут нам план „соединения“ ЗАЭС с энергосистемой РФ через линию ЗАЭС-Мелитополь-Джанкой. Если мы вдруг „сядем на 0“, то есть случится блэкаут, нам нужно будет любое питание со „стороны“, чтобы питать насосы для охлаждения ядерного топлива. То есть россияне специально устраивают блэкаут, чтобы потом нам помочь. Именно сейчас это очень близко. Может, завтра, может, послезавтра они разобьют последнюю линию», — рассказывает он.

Специалист считает, что наиболее вероятный сценарий на ЗАЭС — именно перебитие всех линий подачи напряжения от станции, что приведет к проблемам охлаждения реактора. В то же время он предполагает, что оккупанты могут также взорвать машинный зал на работающем энергоблоке.

«Технически мы полностью готовы к этой нештатной ситуации. Мы знаем, что делать, у нас есть средства для ее ликвидации. Но мы очень сильно устали. Люди измотаны и напуганы», — говорит он.

По его словам катастрофа, риски которой существуют на ЗАЭС, может быть похожей не на Чернобыль, а скорее на Фукусиму.

«На Фукусиме была катастрофа, потому что землетрясение и цунами остановили возможность реактора охлаждаться. В результате произошел паровой взрыв в активной зоне, был разрушен конфаймент, то есть герметичная зона реактора. Радиоактивные вещества попали наружу. Этот сценарий может повториться на ЗАЭС: но причины — это не природная беда. Это обстрелы российской армии», — говорит сотрудник ЗАЭС.

«Мы провели ряд модернизаций, чтобы не допустить фукусимского сценария на ЗАЭС. Половина из этих систем безопасности приводится в действие благодаря персоналу. А он сегодня вынужден бежать из Энергодара, потому что на первом месте — собственная реальная безопасность. Люди под постоянными обстрелами. И вот это может сыграть роковую роль», — говорит он.

По его словам, сотрудники станции работают в очень напряженной атмосфере.

«Это не колбасный цех. Это ядерный объект. То, что российская армия здесь вытворяет, — это ядерный терроризм. То, в каком состоянии здесь персонал, — за пределами допустимого. И количество эвакуируемых людей очень велико. Сейчас у нас работает примерно одна десятая персонала от того количества, которое должно быть. За последние несколько недель, когда начались обстрелы, уехала почти половина коллектива. Пересменки у нас сейчас происходят под обстрелами. На проходной станции — шмон и издевательство. Но работаем дальше», — говорит инженер ЗАЭС.

Он также добавил, что попадание в хранилище радиационных отходов, вблизи которого недавно были зафиксированы прилеты, может привести как минимум к локальной аварии.

«Обстрел таких объектов — это ядерный терроризм. Это неслыханно. Это может привести как минимум к локальной аварии, если будет загрязнена только территория промплощадки ЗАЭС. Максимум это может завершиться коммунальной аварией в Энергодаре. Чернобыля не будет, но приятного тоже ничего не будет. Любая ядерная авария — это плохо. Неважно, что будет загрязнено и в каких масштабах. Сам факт такого инцидента — это катастрофа», — сказал он в интервью BBC.

Инженер ЗАЭС рассказал, что представители Росатома знают, когда будет обстрел, и всегда первыми эвакуируются с промплощадки, если становится «жарко».

«Персонал Росатома во время обстрелов сидит в убежищах, а вот некоторые российские военные, когда, как они говорят, ВСУ „обстреливают станцию“, спокойно себе гуляют по территории, зная, что стреляют они», — говорит он.

При этом, жалуется инженер, мир вяло реагирует на происходящее на атомной станции.

«Помощи от мира в этой ситуации нет. Каждый год к нам приезжают миссии МАГАТЭ и других международных организаций по атомной энергетике. Но когда случилось такое, они все стоят в стороне. Максимум, что мы слышим, — это слова о „глубокой обеспокоенности“», — отметил он.

Ядерный терроризм РФ: что происходит на оккупированной Запорожской АЭС



Российские оккупанты захватили крупнейшую атомную электростанцию в Европе Запорожскую АЭС еще в начале полномасштабной войны, 4 марта. Сотрудники станции оказались в заложниках. На станции находятся российские военные, а также сотрудники Росатома.

В конце апреля АЭС полностью возобновила работу, хотя российский режим пытается получить полный контроль за станцией, привлекая своих специалистов.

Кремль использует Запорожскую АЭС для прикрытия своей военной техники, поскольку ВСУ не могут открыть ответный огонь в районе электростанции, а также для давления на Украину и мир, угрожая ядерной катастрофой.

Российские войска обустроили огневые позиции на ЗАЭС и отстреливают оттуда украинские города. В Энергоатоме сообщали, что военные РФ разместили в машинном зале первого энергоблока Запорожской АЭС не менее 14 единиц тяжелой военной техники с боекомплектом, оружием и взрывчаткой.

Госсекретарь США Энтони Блинкен обвинил Россию в использовании Запорожской АЭС в качестве «ядерного щита» и назвал действия РФ «вершиной безответственности».

Кроме того, по данным СМИ, оккупанты заминировали машинные залы энергоблоков на ЗАЭС.

Начиная с 5 августа территория ЗАЭС постоянно обстреливается. Украина подчеркивает, что это делает Россия и призывает мир установить на территории ЗАЭС демилитаризованную зону. Российские оккупанты в то же время обвиняют ВСУ и не способствуют доступу к станции международных наблюдателей.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что спровоцированная Россией катастрофа на атомной электростанции будет означать «в сущности применение ядерного оружия» без ядерного удара.



МАГАТЭ, основная международная организация в области ядерной энергетики, тем временем выразила серьезную обеспокоенность этими рисками и призвала стороны конфликта проявить «максимальную сдержанность» вблизи ЗАЭС. Доступа к объекту МАГАТЭ не имеет.

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