Уоллес заявил, что применение иранских дронов — еще один признак стратегической деградации армии РФ 20 октября, 23:56 Бен Уоллес (Фото:REUTERS/Toby Melville)

Использование Россией беспилотников иранского производства является очередным признаком стратегической деградации российских вооруженных сил, заявил министр обороны Великобритании Бен Уоллес.

Во время выступления в британском парламенте в четверг, 20 октября, он подчеркнул, что такие атаки начались после успешного контранступления ВСУ.

«Как только российские войска оказываются отброшены (на фронте — ред.), они прибегают к прямым ударам по критически важной национальной инфраструктуре Украины, особенно по объектам энергетики», — сказал Уоллес.

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Он подчеркнул, что эти объекты не играют прямой военной роли, но россияне обстреливают их и причиняют многочисленные проблемы мирным гражданам Украины.

«Примечательно, что эти удары частично наносятся барражирующими боеприпасами, так называемыми дронами-камикадзе», — заявил британский министр обороны.

Он подчеркнул, что, несмотря на опровержения Тегерана, это оружие поставляет Иран.

«Это само по себе является еще одним признаком стратегической деградации российской армии», — заявил Уоллес.

20 октября представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби заявил, что у США есть доказательства того, что иранские инструктора задействованы в оккупированном Крыму. Они контролируют атаки беспилотников РФ по инфраструктуре Украины и гражданскому населению.

Летом США впервые сообщили, что Россия закупает иранские беспилотные летательные аппараты для запуска против Украины. Иран отрицает продажу своего оружия России.

Кремлевский режим использует иранские дроны-камикадзе для уничтожения энергетической инфраструктуры Украины и запугивания мирного населения, которое также нередко становится жертвами ударов.

В результате серии массированных атак было повреждено около 30% электростанций страны.

В то же время ни РФ, ни Иран своего военного сотрудничества не признают.

В связи с этим МИД Украины инициировал разрыв дипломатических отношений с Тегераном, призвав страны Запада ввести против него дополнительные санкции.