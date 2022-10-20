Помогают россиянам убивать украинцев. У США есть доказательства присутствия иранских инструкторов в Крыму — Кирби 20 октября, 22:31 Иранский беспилотник атакует Украину (Фото:Roman Petushkov/Reuters)

У США есть доказательства того, что иранские инструктора задействованы в оккупированном Крыму. Они контролируют атаки беспилотников РФ по инфраструктуре Украины и гражданскому населению.

Об этом сообщил представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби, сообщает AP.

Он уточнил, что Иран направил «относительно небольшое количество» личного состава в Крым для оказания помощи российским войскам в запуске беспилотников иранского производства против Украины.

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«У нас есть информация о том, что иранцы разместили в Крыму инструкторов и техподдержку, но пилотированием занимаются русские», — сказал Кирби.

Он добавил, что администрация Байдена рассматривает возможность введения новых санкций против Тегерана и будет искать способы затруднить Тегерану продажу такого оружия России.

Летом США впервые сообщили, что Россия закупает иранские беспилотные летательные аппараты для запуска против Украины. Иран отрицает продажу своего оружия России.

Кремлевский режим использует иранские дроны-камикадзе для уничтожения энергетической инфраструктуры Украины и запугивания мирного населения, которое также нередко становится жертвами ударов.

В результате серии массированных атак было повреждено около 30% электростанций страны.

В то же время ни РФ, ни Иран своего военного сотрудничества не признают.

В связи с этим МИД Украины инициировал разрыв дипломатических отношений с Тегераном, призвав страны Запада ввести против него дополнительные санкции.